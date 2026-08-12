Peugeot 308 baştan aşağı yenilendi! İşte Türkiye fiyatı ve özellikleri
Peugeot, yenilenen 308 modelini Türkiye’de satışa sundu. C hatchback sınıfında yer alan yeni Peugeot 308; 130 HP’lik dizel motoru, EAT8 otomatik şanzımanı, yenilenen tasarımı ve güncellenen teknolojileriyle dikkat çekiyor. Allure ve GT olmak üzere iki farklı donanım seviyesiyle gelen modelin Türkiye fiyatları da açıklandı.
YENİ PEUGEOT 308 TÜRKİYE’DE SATIŞA ÇIKTI
Peugeot 308’in makyajlanan yeni versiyonu Türkiye yollarına çıktı. Tasarım tarafında önemli değişikliklere kavuşan otomobilin hem dış görünümü hem de iç mekân teknolojileri yenilendi.
Yeni 308, Türkiye’de Allure ve GT olmak üzere iki farklı donanım seçeneğiyle tercih edilebiliyor.
FİYATI 2 MİLYON 360 BİN TL’DEN BAŞLIYOR
Yeni Peugeot 308’in Türkiye fiyatları da belli oldu. Allure donanım seviyesine sahip versiyon 2 milyon 360 bin TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuldu.
Daha zengin donanımlara sahip GT versiyonun başlangıç fiyatı ise 2 milyon 695 bin TL olarak açıklandı.
130 HP’LİK DİZEL MOTORLA GELİYOR
Yeni Peugeot 308’in kaputunun altında 1,5 litrelik dört silindirli BlueHDi dizel motor bulunuyor. Motor 130 HP güç ve 300 Nm maksimum tork üretiyor.
Dizel motor, 8 ileri EAT8 otomatik şanzımanla birlikte sunuluyor.
0’DAN 100 KM/S HIZA 10,6 SANİYEDE ÇIKIYOR
Yeni Peugeot 308, 0’dan 100 km/s hıza 10,6 saniyede ulaşabiliyor. Otomobilin maksimum hızı ise 207 km/s olarak açıklanıyor.
Model böylece performanstan çok verimlilik ve günlük kullanım odaklı bir motor seçeneği sunuyor.
100 KİLOMETREDE 4,9 LİTREYE KADAR DÜŞÜYOR
Yeni 308’in dikkat çeken özelliklerinden biri de yakıt tüketimi. Peugeot’nun açıkladığı WLTP verilerine göre otomobilin karma yakıt tüketimi 100 kilometrede 4,9 ila 5,1 litre arasında değişiyor.
PEUGEOT’DA BİR İLK: AYDINLATMALI LOGO
Fransa’da tasarlanan ve Mulhouse fabrikasında üretilen yeni 308, Peugeot ürün gamında bir ilke de imza atıyor.
Yeni 308, markanın aydınlatmalı logosunu kullanan ilk modeli olurken ön ızgara da ışıklı detaylarla yeniden tasarlandı. Üç pençeli ışık imzası ise otomobilin ön görünümünü daha belirgin hale getiriyor.
ALLURE DONANIMINDA NELER VAR?
Allure donanım seviyesinde yeni ön ızgara tasarımı, Full LED farlar ve 17 inç elmas kesim alaşım jantlar standart olarak sunuluyor.
İç mekânda ise 10 inç dijital gösterge paneli, kablosuz Mirror Screen, kablosuz şarj ve anahtarsız giriş-çalıştırma sistemi bulunuyor.
GT VERSİYON DAHA İDDİALI
GT donanım seviyesinde aydınlatmalı ön ızgara ve Peugeot logosunun yanı sıra Matrix Full LED farlar, akıcı LED sinyal lambaları ve 18 inç elmas kesim alaşım jantlar yer alıyor.
GT versiyonda ayrıca 10 inç 3 boyutlu dijital gösterge paneli, kişiselleştirilebilir i-Toggles sanal tuşları ve entegre 3 boyutlu navigasyon sistemi sunuluyor.
PANORAMİK AÇILIR CAM TAVAN STANDART
Allure versiyonda yarı deri-kumaş koltuklar bulunuyor. GT’de ise yarı deri-kumaş koltuklara Alcantara kaplamalı ön konsol, bel destekli sürücü koltuğu, ambiyans aydınlatması ve siyah tavan kaplaması eşlik ediyor.
Panoramik açılır cam tavan ise her iki donanım seviyesinde de standart olarak sunuluyor.
360 DERECE KAMERA GT’DE SUNULUYOR
Park ve kamera donanımları tercih edilen versiyona göre değişiyor. Allure seviyesinde arka park sensörü ve geri görüş kamerası standart olarak geliyor.
GT versiyonda ise ön ve arka park sensörleri, yan sensörler, 360 derece kamera ve Spor Sürüş Paketi bulunuyor.
GÜVENLİK DONANIMLARI DA ZENGİN
Yeni Peugeot 308’in her iki donanım seviyesinde Adaptif Hız Sabitleyici, Aktif Şerit Takip Sistemi, Sürücü Dikkat ve Yorgunluk Tespit Kamerası, Hız Limiti Tanıma ve Önerme Sistemi ile Acil Durum Tam Durdurma Güvenlik Freni standart olarak sunuluyor.
GT donanım seviyesinde bunlara ek olarak Kör Nokta Uyarı Sistemi, Geri Manevra Trafik Uyarı Sistemi ve Şerit Konumlama Asistanı gibi gelişmiş sürüş destek sistemleri yer alıyor.
YENİ PEUGEOT 308’İN FİYATLARI
Yeni Peugeot 308’in Türkiye’de açıklanan başlangıç fiyatları şöyle:
Peugeot 308 Allure 1.5 BlueHDi 130 HP EAT8: 2.360.000 TL
Peugeot 308 GT 1.5 BlueHDi 130 HP EAT8: 2.695.000 TL
Böylece yenilenen Peugeot 308, Türkiye pazarında dizel motor ve otomatik şanzıman kombinasyonuyla C hatchback segmentindeki seçenekler arasına katılmış oldu.