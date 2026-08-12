Peugeot 308 baştan aşağı yenilendi! İşte Türkiye fiyatı ve özellikleri

FİYATI 2 MİLYON 360 BİN TL’DEN BAŞLIYOR

Yeni Peugeot 308’in Türkiye fiyatları da belli oldu. Allure donanım seviyesine sahip versiyon 2 milyon 360 bin TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuldu.

Daha zengin donanımlara sahip GT versiyonun başlangıç fiyatı ise 2 milyon 695 bin TL olarak açıklandı.