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Havalar ne zaman serinleyecek? Meteoroloji'den beklenen duyuru geldi!

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Havalar ne zaman serinleyecek? Meteoroloji'den beklenen duyuru geldi!
Fotoğraf Başlığı Havalar ne zaman serinleyecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün 13-19 Ağustos 2026 tarihlerini kapsayan haftalık hava tahmini yayımlandı. Vatandaşlar ''Havalar ne zaman serinleyecek?'' sorusunu gündeme getirirken Meteoroloji'den beklenen duyuru gecikmedi. MGM ayrıca Marmara ve Karadeniz bölgesi için de uyarıda bulundu.

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Meteoroloji'nin tahminlerine göre sıcaklıklardaki düşüş özellikle kuzeybatı bölgelerde daha erken hissedilecek. Önümüzdeki günlerde Marmara, Kuzey Ege ve Karadeniz'de kuvvetli rüzgar ve yerel yağışlar da etkili olacak. Bazı bölgeler için fırtına ve kuvvetli sağanak uyarısı yapıldı. Peki, havalar ne zaman serinleyecek?

Havalar ne zaman serinleyecek? Meteorolojiden beklenen duyuru geldi!
Başlık ResmiHavalar ne zaman serinleyecek? Meteorolojiden beklenen duyuru geldi!

HAVALAR NE ZAMAN SERİNLEYECEK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün haftalık tahminine göre sıcaklıkların Perşembe gününden itibaren düşmeye başlaması bekleniyor. Serinleme kuzeybatı kesimlerden başlayacak ve ilerleyen günlerde ülke geneline yayılacak.

13 Ağustos Perşembe günüyle birlikte Marmara ve Kuzey Ege'de kuzeyli rüzgarların kuvvetlenmesi bekleniyor. Rüzgarın etkisiyle sıcaklıklarda düşüş yaşanırken, hafta boyunca Türkiye genelinde hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyretmesi öngörülüyor.

Güney bölgelerde ise sıcaklıkların bir süre daha mevsim normallerinin üzerinde kalması bekleniyor.

Havalar ne zaman serinleyecek? Meteorolojiden beklenen duyuru geldi!
Başlık ResmiHavalar ne zaman serinleyecek? Meteorolojiden beklenen duyuru geldi!

ÇANAKKALE, BALIKESİR, İZMİR VE MANİSA İÇİN KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Marmara'nın yanı sıra Kuzey Ege'de de kuvvetli rüzgar etkili olacak. Çanakkale ve Balıkesir çevreleri ile İzmir ve Manisa'nın kuzey kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli rüzgar ve yer yer fırtına bekleniyor.

Rüzgarın saatte 40-70 kilometre hızla esmesi, yüksek kesimlerde ise 80 kilometreye ulaşması tahmin ediliyor. Kuvvetli rüzgarın 13 Ağustos Perşembe sabahından başlayarak 15 Ağustos Cumartesi gecesine kadar etkisini sürdürmesi bekleniyor.

Havalar ne zaman serinleyecek? Meteorolojiden beklenen duyuru geldi!
Başlık ResmiHavalar ne zaman serinleyecek? Meteorolojiden beklenen duyuru geldi!

KARADENİZ'DE KUVVETLİ SAĞANAK BEKLENİYOR

Karadeniz'in bazı kesimlerinde de önümüzdeki günlerde yağışlı hava etkili olacak. Samsun'un doğusu, Ordu'nun batı ve iç kesimleri ile Sinop'un kuzey ve iç kesimlerinde 13 Ağustos Perşembe günü kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Yağışların 13 Ağustos saat 03.00'ten itibaren etkili olması ve aynı gün saat 18.00'e kadar devam etmesi öngörülüyor.

Havalar ne zaman serinleyecek? Meteorolojiden beklenen duyuru geldi!
Başlık ResmiHavalar ne zaman serinleyecek? Meteorolojiden beklenen duyuru geldi!

MARMARA'DA FIRTINA ALARMI

Meteoroloji 13 Ağustos Perşembe günü Marmara'nın kuzey ve doğusu için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısında bulundu. İstanbul, Kırklareli, Edirne, Tekirdağ, Bursa, Yalova, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli rüzgar bekleniyor.

Rüzgarın saatte 50-70 kilometre hızla esmesi, yer yer 80 kilometreye ulaşması öngörülüyor. Fırtınanın 13 Ağustos saat 09.00'da başlayıp gün sonuna dek etkisini sürdüreceği tahmin ediliyor.

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Editör : BETÜL TOKKAN | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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