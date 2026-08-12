Enes Ünal'ın yeni adresi belli oldu: Sürpriz transferi duyurdular

İspanya LaLiga temsilcisi Getafe, eski oyuncusu Enes Ünal'ın transferi için İngiltere Premier Lig ekiplerinden Bournemouth ve milli futbolcuyla anlaşma sağladı.

İspanyol basını, LaLiga kulübü Getafe'nin Enes Ünal'ı tekrar renklerine katmak için Bournemouth ile yaptığı görüşmelerin olumlu sonuçlandığını yazdı. Premier Lig ekibinin, 29 yaşındaki santrforu kadroda düşünmesine rağmen Ünal'ın Getafe forması giymek istemesinin transferde belirleyici olduğu belirtildi.

Enes Ünal'ın güncel piyasa değeri 7 milyon euro olarak gösteriliyor

GETAFE VE BOURNEMOUTH PERFORMANSI

Enes Ünal, daha önce Getafe'de 109 maçta 36 gol 10 asistlik performans sergileyerek adından söz ettirmişti. Milli oyuncu, Bournemouth'ta ise 58 karşılaşmada 5 gol 4 asistlik skor katkısı verdi.

Getafe'nin, 2 yıl önce 16 milyon 500 bin euro bonservis karşılığında Bournemouth'a gönderdiği Ünal'ı tekrar renklerine bağlamak için ne kadar bonservis ödeyeceği henüz açıklanmadı.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : GÖKHAN KARATAŞ Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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