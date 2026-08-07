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Spor

Manchester United ayrılığı duyurdu: Altay Bayındır'ın yeni takımı belli oldu

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Manchester United ayrılığı duyurdu: Altay Bayındır'ın yeni takımı belli oldu

Premier lig ekibi Manchester United'da forma giyen Altay Bayındır'ın yeni takımı açıklandı. 28 yaşındaki milli file bekçisi, yeni sezonda kiralık olarak Celta Vigo forması giyecek.

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LaLiga temsilcisi Celta Vigo, İngiltere ekibi Manchester United'dan Altay Bayındır'ı 1 yıllığına satın alma opsiyonuyla kiraladı. İspanyol kulübünden yapılan açıklamada, "Celta Vigo ve Manchester United, Altay Bayındır'ın kiralık transferi konusunda anlaşmaya vardı, transferde satın alma opsiyonu da bulunuyor" denildi.

Claudio Giraldez'in çalıştırdığı Celta Vigo'nun sezon öncesi hazırlık kampına katılmak üzere doğrudan İtalya'ya gidecek 28 yaşındaki kalecinin, Sassuolo ve Napoli ile oynayacak hazırlık maçlarında takımda yer alacağı kaydedildi.

Manchester United'a 2023 yılında Fenerbahçe'den transfer olan Altay Bayındır, İngiliz kulübünün tarihindeki ilk Türk oyuncusu oldu.
Başlık ResmiManchester United'a 2023 yılında Fenerbahçe'den transfer olan Altay Bayındır, İngiliz kulübünün tarihindeki ilk Türk oyuncusu oldu.

ALTAY BAYINDIR'IN KARİYERİ

2026 Dünya Kupası kadrosunda yer alan Altay Bayındır, geçtiğimiz sezon Premier Lig'de 6 maçta 540 dakika süre aldı.

Eylül 2023'te Fenerbahçe'den ayrılan milli oyuncu, Premier Lig devi ile 4+1 yıllık sözleşme imzaladı. Deneyimli kaleci, Ankaragücü ile TFF 2'nci Lig, Fenerbahçe ile Türkiye Kupası, Manchester United ile FA Cup şampiyonluğu yaşadı.

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Editör : GÖKHAN KARATAŞ | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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