İspanya La Liga ekibi Barcelona, Borussia Dortmund'dan Karim Adeyemi'yi transfer etti. İspanyol kulübünün, 24 yaşındaki futbolcu için bonuslarla birlikte 29 milyon euro ödeyeceği öne sürüldü.

Barcelona'dan yapılan açıklamada, Karim Adeyemi ile 2031 yılına kadar sözleşme imzalandığı duyuruldu. LaLiga temsilcisi, Anthony Gordon'ın ardından ikinci transferini gerçekleştirdi.

29 MİLYON EURO BONSERVİS

Alman basınında yer alan haberlere göre; Barcelona, 24 yaşındaki Alman sağ kanat oyuncu için Borussia Dortmund'a bonuslarla birlikte 29 milyon euro bonservis ödeyecek.

Karim Adeyemi, imza töreninde Barcelona formasıyla poz verdi.

KARIM ADEYEMI'NIN KARİYERİ

Futbola Almanya ekibi Forstenried'de başlayan Adeyemi, sonrasında sırasıyla SpVgg Unterhaching, Salzburg, Liefering ve Borussia Dortmund'da oynadı. Kariyeri boyunca 312 maça çıkan genç oyuncu, 107 gol attı ve 66 asist yaptı.

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