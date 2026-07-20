Galatasaray'ın geçtiğimiz sezon başında Manchester City'den kadrosuna kattığı İlkay Gündoğan, 2026 Dünya Kupası'nda İspanya adına şampiyonluk golünü atan Ferran Torres'i tebrik etti.

2026 FIFA Dünya Kupası finalinde İspanya Milli Takımı, ikinci uzatma devresinin başında Ferran Torres'in attığı golle Arjantin'i 1-0 yenerek, şampiyonluk sevinci yaşadı. İspanya, 2010 yılının ardından tarihinde ikinci defa dev turnuvada zafer kazandı.

Ferran Torres, İspanya'ya kupayı getiren golü 106'ncı dakikada kaydetti.

Barcelona'da 2023-2024 sezonunda forma giyen Galatasaray'ın yıldızı İlkay Gündoğan, MetLife Stadyumu'nun ev sahipliği yaptığı maçın ardından eski takım arkadaşı Ferran Torres'i tebrik etti.

İlkay Gündoğan, Galatasaray'daki ilk sezonunda beklentileri karşılayamadı.

"TORRES İÇİN ÇOK MUTLUYUM"

35 yaşındaki futbolcu, X hesabından yaptığı paylaşımda, "Eski takım arkadaşım Ferran Torres için çok mutluyum. Tarihe geçecek ne kritik bir galibiyet golü" mesajını yazdı.

Deneyimli orta saha, bir diğer paylalımında ise "Ve tabii ki Rodri'ye tebrikler! Dünya klasmanındaki seviyesine geri döndü. Bence turnuvanın en iyi oyuncusu" ifadelerini kullandı.

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