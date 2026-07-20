Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İspanya'nın şampiyonluğuyla tamamlanan turnuvanın ardından Dünya Kupası'nı yeniden düzenlemek istediklerini açıkladı. Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) Başkanı Gianni Infantino'ya çağrıda bulunan Trump, "Bunu hemen tekrar talep edeceğiz" dedi.

ABD, Meksika ve Kanada'nın ortak ev sahipliğinde düzenlenen 2026 FIFA Dünya Kupası, uzatmalarda Ferran Torres'in golüyle Arjantin'i 1-0 mağlup eden İspanya'nın şampiyonluğuyla sonuçlandı. İspanya, 2010'daki zaferi sonrası tarihinde ikinci defa kupayı müzesine götürmeyi başardı.

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Turnuvanın ev sahiplerinden ABD'nin Başkanı Donald Trump, New Jersey eyaletindeki MetLife Stadyumu'nda oynanan dev finali tribünden takip etti. Trump, FIFA Başkanı Gianni Infantino ile birlikte 2026 Dünya Kupası seremonisinde de yer aldı.

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"BEN HAYATTAYKEN BUNU TEKRAR YAPMALIYIZ"

FOX Sports'a verdiği röportajda Dünya Kupası'nı yeniden düzenlemek istediklerini belirten Trump, "Rakamlara bakılırsa, bunu hemen tekrar talep edeceğiz. Ama şoku önlemek için, önce bizi duyurabilirsiniz, belki sonrakiler için de hatta bir sonrakiler için de. Bunu tekrar yapmalıyız ve ben hayattayken yapmalıyız” ifadelerini kullandı.

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"MÜTHİŞTİ, İZLEMESİ ÇOK GÜZELDİ"

Trump, 39 gün süren ve 104 maça sahne olan 2026 Dünya Kupası hakkında, "Dünya Kupası'nda yaşananlara benzer bir şeyin daha önce hiç yaşandığını sanmıyorum. Müthişti, izlemesi çok güzeldi ve bu konuda Gianni'ye gerçekten büyük övgülerimi sunuyorum" sözlerini sarf etti.

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