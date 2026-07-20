AHBAP Derneği soruşturmasında gözaltına alınan şüpheli Fatih Eke, ifadesinde Haluk Levent’in depremzede çocuklar için sörf okulu planladığını, parasını alıp okulu yapmadığını anlattı. Eke “Hatay Samandağ'da bir okul yapmamı istemişti. Adı da Nigella Sörf Merkezi idi. Projeyi satın alınca 1,5 milyon dolar da okul için bu satış hesabında kendisi (Haluk Levent) düşüş yaptı. Okul projesi parası benden kesilmiş olmasına rağmen atıl kaldı. Ben okulun yapılmamasını öne sürerek parasını istediğimde de 250 bin dolar civarında ödeme yaptı” dedi.

AHBAP Derneği’ne ilişkin soruşturma tüm hızıyla sürerken, soruşturmada gözaltına alınan Eski Ahbap Derneği Yönetim Kurulu Üyesi ve Saymanı şüpheli Hüseyin Küçük ile şüpheli Fatih Eke’nin emniyet ifadesine ulaşıldı.

Bir dönem kripto borsası ile pay alım satımıyla ilgilendiğini belirten Eke, "Nigella Chain" isimli ekosistemi, 2025 yılının başında Haluk Levent’e sattığını söyledi.

Depremzede çocukları da kullanmış! Haluk Levent’in bir skandalı daha çıktı! Ortada ne okul ne para var, 15 milyon hiç olmuş

“BU COİNLER TÜRK BORSASINDA YOK”

Haluk Levent'in bu coinin ismini "HLK" olarak değiştirdiğini belirten Eke, şunları anlattı:

Bu satış ile ilgili Haluk Levent bana çekler verdi. Bu çeklerin de tamamının karşılığını alamadım. Bu konu ile ilgili dava açıldı ve Haluk Levent bu konudan dolayı ceza da almıştı. Bu coinler Türk borsasında yoktu. Zaten Türkiye dışına ve içine de transferi mümkün değildi.

Depremzede çocukları da kullanmış! Haluk Levent’in bir skandalı daha çıktı! Ortada ne okul ne para var, 15 milyon hiç olmuş

“7 MİLYON DOLARA ANLAŞTIK”

Şüpheli Eke, Haluk Levent ile coin satışı nedeniyle ticari ilişkisi bulunduğunu, bu kapsamda Yeliz Kaya aracılığıyla hesaplarına miktarını hatırlamadığı tutarlarda para gönderildiğini söyledi. Eke, söz konusu satış için toplam 7 milyon dolar karşılığında anlaştıklarını belirtti.

Eke, kendisine yaklaşık 3 milyon dolar tutarında çek verildiğini, kalan 4 milyon doların ise yaklaşık 1 milyon dolarlık kısmının nakit ve banka hesabı üzerinden gönderildiğini ifade etti.

Şüpheli Eke, Haluk Levent’in deprem bölgesi Hatay’da depremzede çocuklar için bir okul kuracağını duyurup, parasını aldığını ancak okulu kurmadığını da söyledi.

Depremzede çocukları da kullanmış! Haluk Levent’in bir skandalı daha çıktı! Ortada ne okul ne para var, 15 milyon hiç olmuş

“1,5 MİLYON DOLARI ALDI OKULU YAPMADI”

Eke ifadesinde şunları anlattı.

Haluk Levent benim Ahbap Derneği için Hatay Samandağ'da bir okul yapmamı istemişti. Adı da Nigella Sörf Merkezi idi. Projeyi satın alınca 1,5 milyon dolar da okul için bu satış hesabında kendisi (Haluk Levent) düşüş yaptı. Geriye kalan 1,5 milyon dolar da yazılımcı ve diğer teknik tarafa borcum vardı. Bunları ödeyeceğini söyledi ama ödemedi. Ben kullandığım çeklerden ödenmeyen kısmını, kullandığım kişiler benden tahsil etmek istedi. Bu nedenle zor durumda kaldım. Bana küçük küçük paralar gönderiyordu. Bu sebepten dolayı işlerim zarar gördü. Ayrıca okul projesi de parası benden kesilmiş olmasına rağmen atıl kaldı. Ben okulun yapılmamasını öne sürerek parasını istediğimde de 250 bin dolar civarında ödeme yaptı. 'Üstünü de istemiyorum yeter ki bana vermiş olduğun çekleri öde.' dedim.

Depremzede çocukları da kullanmış! Haluk Levent’in bir skandalı daha çıktı! Ortada ne okul ne para var, 15 milyon hiç olmuş

“4 MİLYAR TL PARA TOPLANDI”

Öte yandan şüpheli Hüseyin Küçük ise Mayıs 2024'ten sonra da dernekten ayrıldığını belirterek şunları söyledi: Bildiğim kadarıyla 4 milyar TL civarında para toplandı. Bu para, depremin ilk gününden itibaren bölgeden gelen ihtiyaçlar çerçevesinde ve özellikle bölgedeki AFAD yetkililerinin, vali ve kaymakamların bize ilettiği ihtiyaç skalasına uygun olarak harcanmış ve deprem bölgesine ulaştırılmıştır.

“ÇEKLERİN GÖRÜNTÜSÜNÜ BANA ATARLARDI”

Küçük, çek görüntülerinin telefonunda bulunmasına ilişkin şunları söyledi:

Biz Ahbap Derneği yönetiminden ayrıldıktan sonra AHBAP Derneği İktisadi İşletmesi adına Haluk Levent çek çıkartmış. Bu çekler bir sürü kendi ticari alacak verecek meselelerinde kullanılmış. Tabii ben hem avukat olmam hem Ahbap Derneği eski yönetim üyesi olmam ve Haluk Levent'i tanıyan biri olmam sebebiyle o dönemde bu çekleri Haluk Levent'ten alan bazı şahıslar benim numarama bir şekilde ulaşarak, çeklerin ödenmesi alınmayınca çeklerin görüntüsünü bana atarlardı. Ben de bu çeklerle ilgili bir bilgimin olmadığını söylerdim.

“ÇOK ESASLI KAVGALAR ETTİM”

Küçük, çeklerin alacaklısıyla veya tarafıyla yan yana gelmediğini iddia etti:

Bu çeklerin bankadan alınıp başka şahıslara dağıtıldığını duyunca çok sinirlendim, hem Haluk Levent'e hem de cirosu olan Yeliz Kaya ile çok esaslı kavgalar ettim. Sadece ve sadece bu olayı doğru bulmadığım için bu tepkiyi gösterdim. Telefonumda bulunan çeklerin bir kısmı, daha sonra bu çekler ödenince Yeliz Kaya tarafından 'Abi bu çekleri toparlıyoruz.' diye bana göndermiş olabilir. Çeklerin kesildiği ve alındığı tarihte ben Ahbap Derneğinde bulunmuyordum."

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