AHBAP Derneği’ne yönelik soruşturmada gözaltına alınan Oğuzhan Uğur hakkında bilirkişi raporu hazırlandı. Raporda “Uğur ailesi ve AHBAP Derneği- Yeliz Kaya arasında dolaylı mali ilişki bulunduğu, doğrudan para transferi bulunmadığı” aktarıldı. Uğur’un hesaplarına toplam 12 milyon 518 bin 288 TL para girişi olduğu, hesaplarından 8 milyon 841 bin 905 TL para çıkışı gerçekleştiği ve işlemlerin özellikle 2023’ten itibaren sıra dışı şekilde arttığı belirtildi. Öte yandan GAİN Medya'dan gelen yüksek tutarlı fonun kısa süre içerisinde lüks araç alımına yönlendirilmesi ve 25 milyon Türk Lirası bedelli Ömerli villa alımının kaynağının ise açıklanamadığı ifade edildi.

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9 YILA MALİ İNCELEME

Raporda 2017-2026 dönemini kapsayan banka, mal varlığı ve çapraz ilişki incelemesinde; Oğuzhan Uğur, kardeşi Tuğrul Uğur ile aileyle bağlantılı Babala TV Organizasyon Ticaret Limited Şirketi, Babalayka Film Yapım Ticaret Limited Şirketi ve OsisYapım Reklam ve Organizasyon Ticaret Limited Şirketi'nin hesap hareketleri, dosya kapsamında incelenen AHBAP Derneği bağlantılı Yeliz Kaya hesabı ve onunla mali ilişkisi bulunan kişiler yönünden karşılaştırıldı.

25 milyon TLlik villa detayı! 12,5 milyon TL’lik para girişi, iki ayrı dolaylı mali bağlantı… Oğuzhan Uğur hakkında bilirkişi raporu hazır!

DOLAYLI MALİ BAĞLANTI

Rapora göre Oğuzhan Uğur, Tuğrul Uğur ve bağlantılı şirketler ile Ahbap derneği ve Yeliz Kaya arasında doğrudan para transferi kaydına rastlanılmadı. Hesap hareketlerinde birbirinden bağımsız iki ayrı dolaylı mali bağlantı hattı tespit edildi.

Birinci bağlantı hattında; Oğuzhan Uğur'u Serhat Aydın ile 400 bin TL, Barış Zümrüt ile 350 bin 350 TL ve Ercüment Karataş ile 52 bin TL olmak üzere bu üç kişiyle toplam 802 bin 350 TL tutarında doğrudan parasal ilişkisinin bulunduğu belirlendi.

25 milyon TLlik villa detayı! 12,5 milyon TL’lik para girişi, iki ayrı dolaylı mali bağlantı… Oğuzhan Uğur hakkında bilirkişi raporu hazır!

Bağlantı Hattı Kişi Anlaşma Tutarı (TL) Birinci Bağlantı Hattı Oğuzhan Uğur 400.000 Barış Zümrüt 350.350 Ercüment Karataş 52.000 Toplam 802.350

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KÖSE, YELİZ KAYA'YA 550 BİN TL GÖNDERDİ

Serhat Aydın, Barış Zümrüt ve Ercüment Karataş'ın her birinin Mehmet Sait Köse ile ayrı ayrı doğrudan mali temasının bulunduğu; Köse'nin ise Yeliz Kaya'ya 2 işlemde toplam 550 bin TL gönderdiği tespit edildi.

25 milyon TLlik villa detayı! 12,5 milyon TL’lik para girişi, iki ayrı dolaylı mali bağlantı… Oğuzhan Uğur hakkında bilirkişi raporu hazır!

YÜKSEK TUTARLI İŞLEM

Söz konusu üç kişinin yalnızca Oğuzhan Uğur ile sınırlı kalmayarak, Tuğrul Uğur ve Babala TV hesaplarına da tekrar eden ve yüksek tutarlara ulaşan işlem tarafları oldukları bilirkişi raporunda yer aldı.

Serhat Aydın'ın Uğur ailesi ve şirketleriyle toplam işlem hacminin yaklaşık 964 bin 700 TL (çift yönlü ) , Barış Zümrüt'ün (çift yönlü ) yaklaşık 6,6 milyon TL ve Ercüment Karataş'ın (çift yönlü) yaklaşık 1,8 milyon TL olduğunun görüldü. Bu durumun, söz konusu kişilerin münferit karşı taraflardan ziyade Uğur ailesi ve bağlantılı şirketlerin ortak işlem çevresinde yer aldığını gösterdiği raporda belirtildi.

İsim İşlem Hacmi (TL) Açıklama Serhat Aydın 964.700 Uğur ailesi ve şirketleriyle toplam işlem hacmi (çift yönlü) Barış Zümrüt 6.600.000 (çift yönlü) Ercüment Karataş 1.800.000 (çift yönlü)

25 milyon TLlik villa detayı! 12,5 milyon TL’lik para girişi, iki ayrı dolaylı mali bağlantı… Oğuzhan Uğur hakkında bilirkişi raporu hazır!

KİM KİME NE KADAR GÖNDERDİ?

İkinci bağlantı hattında; Tuğrul Uğur hesabına 4 işlemde toplam 231 bin 710 TL gönderen Gaye Akıl'ın, Aytaç Köse'den 3 işlemde toplam 70 bin TL aldığı; Yeliz Kaya'nın ise Aytaç Köse'ye 450 bin TL gönderdiği tespit edildi. Gaye Akıl ve Aytaç Köse üzerinden oluşan ortak karşı taraf yapısı, Tuğrul Uğur'un işlem çevresinin Yeliz Kaya'ya uzanan ikinci ve bağımsız bir dolaylı mali bağlantı hattına sahip olabileceğini gösterdiği raporda açıklandı.

İşlem Yapan Kişi Hesap Sahibi İşlem Tutarı (TL) İşlem Sayısı İlişki Not Gaye Akıl Tuğrul Uğur 231710 4 Dolaylı Mali Bağlantı İkinci bağlantı hattı Aytaç Köse Gaye Akıl 70000 3 Dolaylı Mali Bağlantı İkinci bağlantı hattı Yeliz Kaya Aytaç Köse 450000 4 Dolaylı Mali Bağlantı İkinci bağlantı hattı

"DOLAYLI MALİ İLİŞKİ AĞI”

Raporda "Bu çerçevede, Uğur ailesi ve bağlantılı şirketlerden Yeliz Kaya'ya doğrudan bir fon aktarımı tespit edilmemiş olsa da; bir taraftan Serhat Aydın, Barış Zümrüt ve Ercüment Karataş üzerinden Mehmet Sait Köse'ye ve oradan Yeliz Kaya'ya, diğer taraftan Gaye Akış ve Aytaç Köse üzerinden Yeliz Kaya'ya uzanan iki ayrı dolaylı ilişki hattının bulunması, tarafların işlem çevrelerinin birden fazla ortak karşı taraf üzerinden kesiştiğini ortaya koymaktadır” ifadelerine yer verildi.

“Bu bağlantılar aynı paranın aktarımını kanıtlayan bir fon transferinden ziyade tekrar eden ortak kişiler üzerinden oluşmuş dolaylı mali ilişki ağı niteliğindedir" denildi.

25 milyon TLlik villa detayı! 12,5 milyon TL’lik para girişi, iki ayrı dolaylı mali bağlantı… Oğuzhan Uğur hakkında bilirkişi raporu hazır!

“2023 YILINDAN İTİBAREN ARTTI"

Oğuzhan Uğur'un hesaplarında bin 66 işlemde toplam 24 milyon 55 bin 673 TL işlem hacmi oluştuğu; işlemlerin özellikle 2023 yılından itibaren sıra dışı şekilde arttığı bilirkişi raporunda belirtildi.

12 MİLYON 518 BİN 288 TL PARA GİRİŞİ

Uğur'un hesaplarına toplam 12 milyon 518 bin 288 TL para girişi olduğu, hesaplarından 8 milyon 841 bin 905 TL para çıkışı gerçekleştiği raporda belirtildi. Şahsi hesapların aile şirketleri ve kardeşiyle yoğun biçimde bağlantılı olduğu da raporda kaydedildi.

TUĞRUL UĞUR'UN HESAPLARINDA NE VAR?

Tuğrul Uğur'un hesaplarında ayrıca 201 işlemde toplam 1 milyon 350 bin 286 TL elektronik para ve ödeme kuruluşu işlemi bulunduğu; ERPA Ödeme, Paybull, Klon ve Mypayz gibi ödeme kuruluşlarının karşı taraflar arasında yer aldığı raporda ifade edildi.

Raporda "Bu kuruluş adlarının daha önce incelenen yasa dışı bahis dosyalarında da tekrar etmesi tek başına suç bağlantısını göstermemekle birlikte, Tuğrul Uğur'un çok sayıda gerçek kişiyle gerçekleştirdiği yoğun transferler, yüksek nakit yatırma işlemleri ve Kıbrıs bağlantılı şirketlerle para hareketleriyle birlikte değerlendirildiğinde, işlem örüntüsünü destekleyen tamamlayıcı mali veri niteliğinde olduğu mütalaa edilmiştir" açıklaması yapıldı.

25 milyon TLlik villa detayı! 12,5 milyon TL’lik para girişi, iki ayrı dolaylı mali bağlantı… Oğuzhan Uğur hakkında bilirkişi raporu hazır!

KIBRIS BAĞLANTILI 17 PARA ÇIKIŞI

Raporda, "Tuğrul Uğur ve bağlantılı şirket hesaplarında yasa dışı bahis ve casino faaliyetleriyle ilişkilendirilen Kıbrıs merkezli şirketlerle yapılan işlemler ayrıca önem taşımaktadır. Tuğrul Uğur tarafından Kantara Palace Ltd'ye 2 işlemde 150 bin TL, Arkın Ventures Limited'e 4 işlemde 90 bin TL, Çağın Ltd'ye 5 işlemde 113 bin 500 TL ve Aydoğan Investments Ltd'ye 3 işlemde 54 bin 180 TL gönderilmiştir. Babala TV tarafından Aydoğan Investments Ltd'ye 2 işlemde 27 bin 300 TL, Babalayka Film Yapım tarafından Grandfalcon Investment Ltd'ye 29 bin 700 TL aktarılmıştır. Tuğrul Uğur hesabına Kıbrıs İktisat Bankası Limited üzerinden 23 bin 220 TL para girişi gerçekleşmiştir. Böylece Kıbrıs bağlantılı işlem grubunda 17 para çıkışı işleminde toplam 464 bin 680 TL ve 1 para girişi işleminde 23 bin 220 TL olmak üzere toplam 18 işlemde 487 bin 900 TL mali hareket oluşmuştur" ifadeleri kullanıldı.

Tuğrul Uğur'un hesap hareketlilikleri;

Açıklama Gönderici Alıcı İşlem Sayısı Tutar (TL) Yasa dışı bahis ve casino faaliyetleriyle ilişkilendirilen Kıbrıs merkezli şirketlerle yapılan işlemler Tuğrul Uğur Kantara Palace Ltd 2 150.000 Yasa dışı bahis ve casino faaliyetleriyle ilişkilendirilen Kıbrıs merkezli şirketlerle yapılan işlemler Tuğrul Uğur Arkın Ventures Limited 4 90.000 Yasa dışı bahis ve casino faaliyetleriyle ilişkilendirilen Kıbrıs merkezli şirketlerle yapılan işlemler Tuğrul Uğur Çağın Ltd 5 113.500 Yasa dışı bahis ve casino faaliyetleriyle ilişkilendirilen Kıbrıs merkezli şirketlerle yapılan işlemler Tuğrul Uğur Aydoğan Investments Ltd 3 54.180 Yasa dışı bahis ve casino faaliyetleriyle ilişkilendirilen Kıbrıs merkezli şirketlerle yapılan işlemler Babala TV Aydoğan Investments Ltd 2 27.300 Yasa dışı bahis ve casino faaliyetleriyle ilişkilendirilen Kıbrıs merkezli şirketlerle yapılan işlemler Babalayka Film Yapım Grandfalcon Investment Ltd 1 29.700 Para Girişi Kıbrıs İktisat Bankası Limited Tuğrul Uğur 1 23.220 Kıbrıs bağlantılı toplam işlemler - - 18 487.900

Raporda, veriler birlikte değerlendirildiğinde aile bireyleri ile şirket hesaplarının birbirinden bağımsız kullanılmadığının fonların şahsi ve tüzel kişi hesapları arasında yoğun ve çift yönlü biçimde dolaştırıldığı bütünleşik bir mali yapı bulunduğunun tespitine yer verildi.

25 milyon TLlik villa detayı! 12,5 milyon TL’lik para girişi, iki ayrı dolaylı mali bağlantı… Oğuzhan Uğur hakkında bilirkişi raporu hazır!

"AHBAP İLE PARA TRANSFERİ YOK"

2017-2026 dönemindeki kayıtların birlikte değerlendirildiği raporda, Uğur ailesi ve bağlantılı şirketler ile (AHBAP Derneği, Yeliz Kaya ve bağlantılı diğer şüpheliler) arasında doğrudan para transferi bulunmadığı belirtildi.

Raporda Tuğrul Uğur hakkında ise "Uğur ailesi ve şirketlerine ait hesapların olağan kişisel ve ticari kullanımın ötesinde, fonların farklı şahıs ve şirket hesapları arasında dolaştırıldığı bütünleşik bir mali yapı içerisinde kullanıldığına ilişkin güçlü mali emareler bulunduğu kanaatine varılmıştır" tespiti yapıldı.

VİLLANIN KAYNAĞI BELİRSİZ

Raporun devamında ise, "GAİN Medya'dan gelen yüksek tutarlı fonun kısa süre içerisinde lüks araç alımına yönlendirilmesi ve 25 milyon Türk Lirası bedelli Ömerli villa alımının kaynağının mevcut banka, nakit ve kredi kayıtlarıyla açıklanamaması, taşınır ve taşınmaz alımlarının gerçek finansman kaynaklarının ayrıca araştırılmasını gerekli kılmaktadır” ifadelerine yer verildi.

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