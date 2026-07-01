İspanya LaLiga ekiplerinden Barcelona, Andreas Christensen ile 2028 yılına kadar sözleşme uzattı.

Barcelona'dan yapılan açıklamada, Andreas Christensen için "Kulübe katıldığından beri Danimarkalı oyuncu, taktik zekası, tecrübesi ve top hakimiyeti sayesinde kadronun değerli bir üyesi haline geldi" ifadeleri kullanıldı.

LaLiga devine 2022'de Chelsea'den transfer olan 30 yaşındaki stoper, Barcelona'da 3 İspanya LaLiga şampiyonluğu, bir İspanya Süper Kupası ve bir İspanya Kupası (Copa del Rey) şampiyonluğu yaşadı.

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