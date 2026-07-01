Anadolu Ajansı
Barcelona'dan Andreas Christensen'e yeni sözleşme: Kadronun değerli üyesi
İspanya LaLiga ekiplerinden Barcelona, Andreas Christensen ile 2028 yılına kadar sözleşme uzattı.
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Spor az önce
İspanya LaLiga ekiplerinden Barcelona, Andreas Christensen ile 2028 yılına kadar sözleşme uzattı.
- Barcelona, Andreas Christensen'in takıma katıldığından beri gösterdiği performansla kadronun değerli bir üyesi haline geldiğini açıkladı. Danimarkalı oyuncu, taktik zekası, tecrübesi ve top hakimiyeti ile öne çıktı.
- Christensen, 2022'de Chelsea'den transfer oldu.
- 30 yaşındaki stoper, Barcelona ile 3 LaLiga şampiyonluğu kazandı. Ayrıca bir İspanya Süper Kupası ve bir İspanya Kupası (Copa del Rey) şampiyonluğu yaşadı.
Barcelona'dan yapılan açıklamada, Andreas Christensen için "Kulübe katıldığından beri Danimarkalı oyuncu, taktik zekası, tecrübesi ve top hakimiyeti sayesinde kadronun değerli bir üyesi haline geldi" ifadeleri kullanıldı.
LaLiga devine 2022'de Chelsea'den transfer olan 30 yaşındaki stoper, Barcelona'da 3 İspanya LaLiga şampiyonluğu, bir İspanya Süper Kupası ve bir İspanya Kupası (Copa del Rey) şampiyonluğu yaşadı.
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