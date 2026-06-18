İspanyol devi de listede: Trabzonspor'un yıldızı için özel görevlendirme
Trabzonspor'da geçtiğimiz sezon Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşayan ve sergilediği performansla alkış alan Christ Inao Oulai, Avrupa transfer piyasasının en gözde isimlerinden biri haline geldi. İngiltere, Almanya ve Portekiz'de adından söz ettiren 20 yaşındaki oyuncu, İspanyolların da dikkatini çekti.
- Barcelona, 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Oulai'yi milli takım performansını takip etme kararı aldı.
- Barcelona, Oulai'yi yakından incelemek amacıyla scout ekiplerini görevlendirdi.
- Oulai'yi daha önce Premier Lig'den Chelsea, Manchester City ve Tottenham, Almanya'dan Leipzig ve Portekiz'den Benfica da tribünden takip etti.
- Genç oyuncu, geçtiğimiz sezon Trabzonspor'da 31 maçta 2401 dakika süre aldı.
- Oulai'nin güncel piyasa değeri 23 milyon euro olarak gösteriliyor.
- Oyuncu, geçtiğimiz sezon 2 gol attı ve 4 asist yaptı.
Fildişi Sahili Milli Takımı ile 2026 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele eden Trabzonspor oyuncusu Christ Inao Oulai, son olarak İspanyol devinin radarına girdi.
BARCELONA DEVREDE
Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre; Barcelona Kulübü, 20 yaşındaki orta saha oyuncusunun milli takım performansını takip ettirme kararı aldı. LaLiga temsilcisi, Oulai'yi yakından incelemek amacıyla scout ekiplerini görevlendirdi.
Premier Lig ekipleri Chelsea, Manchester City ve Tottenham'ın yanı sıra Almanya'dan Leipzig ve Portekiz'den Benfica'nın da Oulai'yi defalarca tribünden takip ettiği biliniyor.
TRABZONSPOR PERFORMANSI
Genç oyuncu, bordo-mavili takımda geçtiğimiz sezon 31 maçta 2401 dakika süre aldı. Güncel piyasa değeri 23 milyon euro olarak gösterilen Oulai, 2 gol attı ve 4 asistlik skor katkısı verdi.