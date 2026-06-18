Trabzonspor'da geçtiğimiz sezon Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşayan ve sergilediği performansla alkış alan Christ Inao Oulai, Avrupa transfer piyasasının en gözde isimlerinden biri haline geldi. İngiltere, Almanya ve Portekiz'de adından söz ettiren 20 yaşındaki oyuncu, İspanyolların da dikkatini çekti.

Fildişi Sahili Milli Takımı ile 2026 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele eden Trabzonspor oyuncusu Christ Inao Oulai, son olarak İspanyol devinin radarına girdi.

BARCELONA DEVREDE

Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre; Barcelona Kulübü, 20 yaşındaki orta saha oyuncusunun milli takım performansını takip ettirme kararı aldı. LaLiga temsilcisi, Oulai'yi yakından incelemek amacıyla scout ekiplerini görevlendirdi.

Premier Lig ekipleri Chelsea, Manchester City ve Tottenham'ın yanı sıra Almanya'dan Leipzig ve Portekiz'den Benfica'nın da Oulai'yi defalarca tribünden takip ettiği biliniyor.

Trabzonspor, Christ Inao Oulai'yi Bastia'dan 5,5 milyon euroya transfer etmişti.

TRABZONSPOR PERFORMANSI

Genç oyuncu, bordo-mavili takımda geçtiğimiz sezon 31 maçta 2401 dakika süre aldı. Güncel piyasa değeri 23 milyon euro olarak gösterilen Oulai, 2 gol attı ve 4 asistlik skor katkısı verdi.

Haberle İlgili Daha Fazlası