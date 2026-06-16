Bordo-mavililer, kârlı bir transfere imza atabilir. Geçtiğimiz ocak ayında Avusturya’nın Wolfsberger takımından 5,5 milyon euro bonservis bedeliyle alınan ve kısa sürede değerine değer katan savunma oyuncusu Chibuike Nwaiwu'yu, İtalya’dan Lazio gündemine aldı.

Sere A devi Lazio, tecrübeli stoper Alessio Romagnoli'yi Suudi Arabistan ekibi Al-Sadd’a satmaya hazırlanırken; Trabzonspor'un defans oyuncusu Chibuike Nwaiwu için transfer girişimlerinde bulundu.

BONSERVİS BEKLENTİSİ 15 MİLYON EURO

Ertuğrul Doğan başkanlığındaki bordo-mavili kulüp, 9 milyon euro bonservis bedeli ödemeye hazır olduğunu belirten Lazio’dan 15 mlyon euro talep etti. Kulüpler arasında pazarlıklar devam edecek gibi görünüyor.

Chibuike Nwaiwu

TRABZONSPOR PERFORMANSI

Güncel piyasa değeri 10 milyon euro olarak gösterilen Nwaiwu, Trabzonspor formasıyla Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda toplam 21 maça çıktı. 22 yaşındaki Nijeryalı oyuncu, sahada kaldığı 1790 dakikada 3 gol ve 1 asistlik skor katkısı verdi.

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