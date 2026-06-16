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Trabzonspor'dan İtalyan devine: 15 milyon euroyu ver, oyuncuyu al!
Bordo-mavililer, kârlı bir transfere imza atabilir. Geçtiğimiz ocak ayında Avusturya’nın Wolfsberger takımından 5,5 milyon euro bonservis bedeliyle alınan ve kısa sürede değerine değer katan savunma oyuncusu Chibuike Nwaiwu'yu, İtalya’dan Lazio gündemine aldı.
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Spor az önce
Lazio, defans oyuncusu Alessio Romagnoli'yi Al-Sadd'a satmaya hazırlanırken; Trabzonspor'dan Chibuike Nwaiwu için girişimlerde bulundu.
- Trabzonspor, 9 milyon euro bonservis bedeli ödemeye hazır olduğunu belirten Lazio'dan Chibuike Nwaiwu için 15 milyon euro talep etti.
- Nwaiwu'nun güncel piyasa değeri 10 milyon euro olarak gösteriliyor.
- 22 yaşındaki Nijeryalı oyuncu, Trabzonspor formasıyla Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda toplam 21 maça çıktı.
- Nwaiwu, sahada kaldığı 1790 dakikada 3 gol ve 1 asistlik skor katkısı verdi.
- Kulüpler arasında pazarlıkların devam edeceği belirtiliyor.
Sere A devi Lazio, tecrübeli stoper Alessio Romagnoli'yi Suudi Arabistan ekibi Al-Sadd’a satmaya hazırlanırken; Trabzonspor'un defans oyuncusu Chibuike Nwaiwu için transfer girişimlerinde bulundu.
BONSERVİS BEKLENTİSİ 15 MİLYON EURO
Ertuğrul Doğan başkanlığındaki bordo-mavili kulüp, 9 milyon euro bonservis bedeli ödemeye hazır olduğunu belirten Lazio’dan 15 mlyon euro talep etti. Kulüpler arasında pazarlıklar devam edecek gibi görünüyor.
TRABZONSPOR PERFORMANSI
Güncel piyasa değeri 10 milyon euro olarak gösterilen Nwaiwu, Trabzonspor formasıyla Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda toplam 21 maça çıktı. 22 yaşındaki Nijeryalı oyuncu, sahada kaldığı 1790 dakikada 3 gol ve 1 asistlik skor katkısı verdi.
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