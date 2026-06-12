Trabzonspor, Göztepe’nin ön liberosu Anthony Dennis için İzmir ekibinin kapısın çaldı.

Noah Saviolo, Ernest Muçi, Ruslan Malinovskyi ve Sidny Lopes Cabral’a imza attıran Melih Kabasakal, Samet Akaydin, Thierry Karadeniz ve Metehan Mimaroğlu ile de el sıkışan Trabzonspor, transferde frene basmıyor! Bordo mavili takım bir taraftan kadroyu takviye ederken bir taraftan da gidecek oyuncuların durumunu yakından takip ediyor. Bordo mavili takımda devlerin gözdesi ise Christ Oulai. Premier Lig’de forma giymek isteyen Oulai’nin alternatifi ise bulundu.

GÖZTEPE’DE PARLADI

Bordo mavililer, Göztepe’nin ön liberosu Anthony Dennis için İzmir ekibinin kapısın çaldı. 21 yaşındaki oyuncu için Göztepe ile temasa geçen Karadeniz ekibi işi resmiyete dökmeden önce oyuncunun şartlarını sordu. Oulai’den 35-40 milyon avro civarında gelir elde etmeyi planlayan Trabzonspor yönetimi, satış gerçekleşirse yerini Dennis ile dolduracak. Genç yaşına rağmen Göztepe’nin vazgeçilmezi olan ve 31 resmî maça çıkan Nijeryalı oyuncu dikkatleri üzerine çekmişti.

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