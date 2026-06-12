Konyaspor Kulübü Başkanı Ömer Atiker, Trabzonpor'un transfer listesinde yer alan Adil Demirbağ hakkında konuştu. Atiker, 28 yaşındaki savunma oyuncusuna karşılık bordo-mavililerin takasta önerdiği futbolcuyu da açıkladı.

Transferin hızlı takımı Trabzonspor'un uzun süredir takip ettiği Adil Demirbağ konusunda Konyaspor cephesinden dikkat çeken açıklamalar geldi.

Adil Demirbağ

"DRAGUŞ, GÖKHAN VE 1 MİLYON EURO ÖNERDİLER"

Günebakış Trabzon Haber'e konuşan Konyaspor Başkanı Ömer Atiker, bordo-mavili kulübün oyuncuyla ilgili girişimde bulunduğunu doğrulayarak, "Trabzonspor'un Adil Demirbağ için girişimi oldu. Görüşmelerde Dennis Draguş'un da içinde yer aldığı bir takas formülü gündeme geldi. Ayrıca bize 1 milyon euro ve Göktan Gürpüz önerildi. Ancak transferde takas olmayacaksa Adil Demirbağ için beklentimiz en az 5 milyon euro" ifadelerini kullandı.

Ömer Atiker

"İZLEME KOMİTEMİZ TAKLİP EDİYOR"

Trabzonspor'un Eyüpspor ve Gaziantep FK'ye kiraladığı Rumen oyuncu hakkında Başkan Atiker, "Transferde takasta önerilen isimlerden biri Denis Draguş oldu. Şu anda izleme komitemiz oyuncuyu takip ediyor. Olumlu bir rapor gelirse değerlendirme yapacağız. Ancak olumsuz bir rapor gelmesi halinde herhangi bir girişimde bulunmayacağız" sözlerini sarf etti.

Denis Draguş

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