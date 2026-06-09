Trabzonspor'un 205'inci yabancı oyuncusu Noah Saviolo
Trabzonspor, Portekiz ekibi Vitoria'den transfer ettiği Noah Saviolo ile kulüp tarihindeki 205'inci yabancı futbolcuya imza attırdı. 22 yaşındaki oyuncu, bordo-mavili takımın kadrosuna kattığı 5'inci Portekizli futbolcu oldu.
- Noah Saviolo, Trabzonspor tarihinin 205'inci yabancı futbolcusu oldu.
- Trabzonspor'un ilk yabancı transferi 1970-1971 sezonunda Reculen Koska ile, Süper Lig dönemindeki ilk yabancı transferi ise 1985-1986 sezonunda Jürgen Groh ile gerçekleşti.
- Bugüne kadar en çok Brezilyalı (18) futbolcu transfer eden Trabzonspor'u 9 Belçikalı ve 8'er Ukraynalı, Slovakyalı, Polonyalı ve Nijeryalı futbolcular takip ediyor.
- Noah Saviolo, Trabzonspor forması giyen 4. Portekizli futbolcu oldu.
Yeni sezon hazırlıkları kapsamında kadro planlamasını sürdürüren Trabzonspor, 22 yaşındaki Portekizli sol kanat oyuncusu Noah Saviolo ile 5 yıllık sözleşme imzaladı. Saviolo transferiyle birlikte bordo-mavililer, 58 yıllık tarihinde 205'inci yabancı futbolcusunu kadrosuna katmış oldu.
Karadeniz ekibi, tarihindeki ilk yabancı transferini 1970-1971 sezonunda Romanyalı futbolcu Reculen Koska ile gerçekleştirirken; Süper Lig dönemindeki ilk yabancı oyuncu transferini ise 1985-1986 sezonunda Alman futbolcu Jürgen Groh ile yaptı.
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EN FAZLA BREZİLYALILAR TERCİH EDİLDİ
Trabzonspor, bugüne kadar 54 farklı ülkeden futbolcuyu kadrosuna kattı. Bordo-mavili ekipte en fazla forma giyen yabancı oyuncular Brezilyalı futbolcular oldu. Karadeniz temsilcisi, bugüne kadar 18 Brezilyalı oyuncuyla sözleşme imzalarken; 9 Belçikalı, 8’er Ukraynalı, Slovakyalı, Polonyalı ve Nijeryalı futbolcuyu transfer etti.
KULÜP TARİHİNDE 4'ÜNCÜ PORTEKİZLİ
Noah Saviolo, Trabzonspor forması giyen 4'üncü Portekizli futbolcu olarak kulüp tarihine geçti. Bordo-mavili ekipte daha önce Joao Pereira, Jose Bosingwa ve Pedro Malheiro, Portekizli oyuncular olarak görev yapmıştı.