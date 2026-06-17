SPOR SERVİSİ
Trabzonspor'da transfer planı değişti: Yeni alındı ama satış listesinde
Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) yeni sezında uygulanacağını duyurduğu 10+4 kuralı (10 yabancı için kısıtlam yok, 4 yabancının 1 Ocak 2003 ve sonrasında doğmuş olması zorunlu) sebebiyle Trabzonspor, henüz 5 ay önce transfer ettiği isimle yollarını ayırma kararı aldı.
Özetle DinleTrabzonspor'da transfer planı değişti: Yeni alındı...
Kaydet
Spor az önce
Trabzonspor, Mathias Lövik konusunda transfer planlarında değişikliğe giderek, 5 ay önce kadrosuna kattığı oyuncuya gelen teklifleri değerlendirme kararı aldı.
- Trabzonspor, Mathias Lövik'i geçtiğimiz sezonun devre arasında 4 milyon euro bonservis bedeliyle Parma'dan kadrosuna katmıştı.
- Bordo-mavililer, yabancı sayısını azaltmak amacıyla 22 yaşındaki Norveçli sol beki göndermeyi düşünüyor.
- Savunmanın soluna Sidny Lopes Cabral transferi gerçekleşti.
- Trabzonspor, Lövik'i aldığı rakama, yani 4 milyon euro'ya satmaya sıcak bakıyor.
0:00 0:00
1x
Transferin hızlı takımı Trabzonspor'un geçtiğimiz sezonun devre arasında 4 milyon euro bonservis bedeli karşılığında İtalyan ekibi Parma'dan kadrosuna kattığı Mathias Lövik'te planlar değişti.
LÖVİK'TE AYRILIK YAKIN
Şu ana kadar 3'ü yabancı olmak üzere toplam 8 transfer gerçekleştiren bordo-mavili kulüp, yabancı sayısını azaltmak adına 22 yaşındaki Norveçli sol beke gelecek teklifleri değerlendirme kararı aldı.
RAKAM BELİRLENDİ
Savunmanın soluna 23 yaşındaki Yeşil Burun Adalı Sidny Lopes Cabral takviyesi yapan ve bu bölgede alternatifi çoğalan Karadeniz ekibi, Lövik'i aldığı rakama (4 milyon euro) satmaya sıcak bakıyor.
ÖNERİLEN HABERLER
SPOR
Trabzonspor'dan İtalyan devine: 15 milyon euroyu ver, oyuncuyu al!
Bizi Takip Edin
YORUMLAR