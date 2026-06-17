Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) yeni sezında uygulanacağını duyurduğu 10+4 kuralı (10 yabancı için kısıtlam yok, 4 yabancının 1 Ocak 2003 ve sonrasında doğmuş olması zorunlu) sebebiyle Trabzonspor, henüz 5 ay önce transfer ettiği isimle yollarını ayırma kararı aldı.

Transferin hızlı takımı Trabzonspor'un geçtiğimiz sezonun devre arasında 4 milyon euro bonservis bedeli karşılığında İtalyan ekibi Parma'dan kadrosuna kattığı Mathias Lövik'te planlar değişti.

LÖVİK'TE AYRILIK YAKIN

Şu ana kadar 3'ü yabancı olmak üzere toplam 8 transfer gerçekleştiren bordo-mavili kulüp, yabancı sayısını azaltmak adına 22 yaşındaki Norveçli sol beke gelecek teklifleri değerlendirme kararı aldı.

Mathias Lövik, Trabzonsppor formasıyla çıktığı 17 maçta 2 asist yaptı.

RAKAM BELİRLENDİ

Savunmanın soluna 23 yaşındaki Yeşil Burun Adalı Sidny Lopes Cabral takviyesi yapan ve bu bölgede alternatifi çoğalan Karadeniz ekibi, Lövik'i aldığı rakama (4 milyon euro) satmaya sıcak bakıyor.

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