Bursa'nın Kemalpaşa ilçesinde bir kadını darp eden bir şahıs mahalleli tarafından linç edildi. Olayda hem şiddete uğrayan kadın hem de onu darp eden saldırgan yoğun bakıma kaldırıldı.

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde öne sürülene göre bir kadını darp eden şahıs, mahallelinin saldırısına uğradı. Dehşete düşüren olayda hem kadın hem de kendisini darp eden adam yoğun bakıma alınırken, mahallelinin adama saldırdığı anlar kameralar tarafından kaydedildi.

Olay, Yenidere Mahallesi Sakinler Sokak'ta yaşandı. Öne sürülene göre Nadir T., Çile Ö.'yü darp etti. Kadının yardımına gelen mahalle sakinleri ise bu defa Nadir T.'ye saldırıda bulundu. Kameralar tarafından kaydedilen görüntülerde, mahallelinin Nadir T.'yi linç ettiği anlar yer aldı.

MAĞDUR KADININ HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR

Olayda ağır yaralanan Çile Ö.'nün sağ gözünde görme kaybı olduğu ve yüzünde yaralanmalar olduğu belirlendi. Hayati tehlikesi olan kadın yoğun bakım servisine sevk edildi.

Kadını darp eden saldırganı mahalleli linç etti! Yoğun bakıma kaldırıldı

Mahallelinin linçine uğrayarak ağır yaralanan Nadir T.'nin de yoğun bakımda entübe edilerek tedavi altına alındığı belirtildi.

2 KİŞİ TUTUKLANDI

Polis birimlerinin çalışması neticesinde olayla ilişkili oldukları tespit edilen Sabriye A. ve Narin Ş. gözaltına alındı. İki şüpheli, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine sevk edildi.

Olayla alakalı soruşturma devam ediyor.

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| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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