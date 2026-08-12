Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
3. Sayfa

Kadını darp eden saldırganı mahalleli linç etti! Yoğun bakıma kaldırıldı

Whatsapp İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala

Bursa'nın Kemalpaşa ilçesinde bir kadını darp eden bir şahıs mahalleli tarafından linç edildi. Olayda hem şiddete uğrayan kadın hem de onu darp eden saldırgan yoğun bakıma kaldırıldı.

Özetle Dinle
Kaydet
a- | +A

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde öne sürülene göre bir kadını darp eden şahıs, mahallelinin saldırısına uğradı. Dehşete düşüren olayda hem kadın hem de kendisini darp eden adam yoğun bakıma alınırken, mahallelinin adama saldırdığı anlar kameralar tarafından kaydedildi.

Olay, Yenidere Mahallesi Sakinler Sokak'ta yaşandı. Öne sürülene göre Nadir T., Çile Ö.'yü darp etti. Kadının yardımına gelen mahalle sakinleri ise bu defa Nadir T.'ye saldırıda bulundu. Kameralar tarafından kaydedilen görüntülerde, mahallelinin Nadir T.'yi linç ettiği anlar yer aldı.

MAĞDUR KADININ HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR

Olayda ağır yaralanan Çile Ö.'nün sağ gözünde görme kaybı olduğu ve yüzünde yaralanmalar olduğu belirlendi. Hayati tehlikesi olan kadın yoğun bakım servisine sevk edildi.

Kadını darp eden saldırganı mahalleli linç etti! Yoğun bakıma kaldırıldı
Başlık ResmiKadını darp eden saldırganı mahalleli linç etti! Yoğun bakıma kaldırıldı

Mahallelinin linçine uğrayarak ağır yaralanan Nadir T.'nin de yoğun bakımda entübe edilerek tedavi altına alındığı belirtildi.

2 KİŞİ TUTUKLANDI

Polis birimlerinin çalışması neticesinde olayla ilişkili oldukları tespit edilen Sabriye A. ve Narin Ş. gözaltına alındı. İki şüpheli, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine sevk edildi.

Olayla alakalı soruşturma devam ediyor.

BAKMADAN GEÇME
Samsun
GÜNDEM

Samsun'da kırtasiyeciyi darp eden 2 kişi tutuklandı
Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
Whatsapp İkon Facebook İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
3. Sayfa
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
Orta Doğu’da yeni güvenlik ekseni! Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan güçlerini birleştirdi
Orta Doğu’da yeni güvenlik ekseni!
Kaydet
Peugeot 308 baştan aşağı yenilendi! İşte Türkiye fiyatı ve özellikleri
Peugeot 308 baştan aşağı yenilendi! İşte Türkiye fiyatı ve özellikleri
Kaydet
Darphane sürekli işçi alımı kura sonuçları nasıl öğrenilir? Darphane işçi alımı listesi sorgulama
Darphane sürekli işçi alımı kura sonuçları nasıl öğrenilir?
Kaydet
SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.