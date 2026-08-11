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Samsun'da kırtasiyeciyi darp eden 2 kişi tutuklandı

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Samsun'un Atakum ilçesinde kırtasiye dükkanı işleten bir vatandaşı darp eden 4 şüpheliden 2'si tutuklandı. Olay güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

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Samsun'un Atakum ilçesinde bir kırtasiyeciyi darp ettikleri suçlamasıyla gözaltına alınan şüphelilerden 2'si tutuklandı.

Cumhuriyet Mahallesi'nde kırtasiye dükkanı işleten B.D'yi (43) darp eden 6 şüpheliden Y.Y.A. (18), M.T.O. (23), A.Ç. (18) ile adli işlemleri devam eden bir çocuk, Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Bürosu ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Samsun'da kırtasiyeciyi darp eden 2 kişi tutuklandı
Başlık ResmiSamsun'da kırtasiyeciyi darp eden 2 kişi tutuklandı

Emniyetteki işlemleri sona eren zanlılardan 3'ü adliyeye sevk edildi.

Adli süreçteki çocuk ise işlemlerinin sonrasında ailesine gönderildi.

2 KİŞİ TUTUKLANDI

Adliyeye gönderilen zanlılardan Y.Y.A. ile A.Ç. çıkarıldıkları hakimlik tarafından tutuklandı, M.T.O. ise adli kontrol koşuluyla serbest bırakıldı.

Samsun'da kırtasiyeciyi darp eden 2 kişi tutuklandı
Başlık ResmiSamsun'da kırtasiyeciyi darp eden 2 kişi tutuklandı

Diğer 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Cumhuriyet Mahallesi'nde 8 Ağustos'ta yaşanan olayda kırtasiye dükkanı işleten B.D. ile müşterisi A.D. arasında tartışma yaşanmış, müşterinin ayrılmasının ardından kadının yakınları oldukları tespit edilen 6 kişi iş yerine gitmişti.

Kasanın ardındaki kırtasiyeciyle tartışan ve tezgahın üstüne çıkarak B.D'yi darbeden kişiler, daha sonra kaçmıştı.

OLAY SANİYE SANİYE KAYDEDİLDİ

Soruşturma çerçevesinde B.D. ile tartışma yaşayan A.D. adlı kadın gözaltına alınmış, çıkarıldığı hakimlik tarafından adli kontrol koşuluyla serbest bırakılmıştı.

Zanlıların kırtasiyeciyi darp etme anı ise iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedilmişti.

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Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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