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Ekonomi

İşte ekonomistlerin haziran ayı cari açık beklentisi

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İşte ekonomistlerin haziran ayı cari açık beklentisi

AA Finans Ödemeler Dengesi Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, cari işlemler hesabının haziranda 4 milyar 918,2 milyon dolar açık vereceğini tahmin etti.

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AA Finans'ın Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından 13 Ağustos Perşembe günü açıklanacak "Haziran 2026 Ödemeler Dengesi İstatistikleri"ne ilişkin beklenti anketi, 11 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

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4.9 MİLYAR DOLARLIK AÇIK BEKLENİYOR

Ankete göre ekonomistler, cari işlemler hesabının 4 milyar 918,2 milyon dolar açık vereceğini öngördü. Ekonomistlerin haziran ayı için cari açık beklentileri, 4 milyar dolar ile 5 milyar 700 milyon dolar arasında yer aldı.

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YILLIK AÇIK BEKLENTİSİ 52.3 MİLYAR DOLAR

Ekonomistler, cari işlemler hesabının bu yıl ise 52 milyar 391 milyon dolar açık vereceğini tahmin etti. Ankete katılan ekonomistlerin bu yıl için cari açık beklentisi 45 milyar dolar ile 62 milyar 800 milyon dolar arasında yer aldı.

Türkiye'nin cari işlemler hesabı, mayıs ayında 1 milyar 459 milyon dolar açık verirken yıllıklandırılmış cari açık 37,3 milyar dolar olmuştu.

Editör : MESUT ŞAHİN | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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