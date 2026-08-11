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Spor

Gençlerbirliği-Fenerbahçe maçının biletleri satışta: En ucuzu 4 bin TL

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Gençlerbirliği-Fenerbahçe maçının biletleri satışta: En ucuzu 4 bin TL

Süper Lig’in ilk haftasında 15 Ağustos Cumartesi günü saat 21.30’da oynanacak Gençlerbirliği-Fenerbahçe karşılaşmasının biletleri satışa çıktı.

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Trendyol Süper Lig 2026-2027 sezonu 1'inci haftasında 15 Ağustos Cumartesi günü saat 21.30’da Eryaman Stadyumu’nda Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Gençlerbirliği, müsabaka biletlerinin satışa çıktığını açıkladı.

Başkent temsilcisinin paylaşımında, Gençlerbirliği biletlerinin Fenerbahçe passolig taraftar kartı hariç diğer tüm passolig taraftar kartları ile alınabileceği belirtildi.

Karşılaşma biletleri; VIP A ve B blok için 15 bin TL, sağ ve sol kapalı için 10 bin TL, maraton için 7 bin TL, güney kale arkası için 4 bin TL ve misafir tribünü için 5 bin 200 TL olarak satışa sunuldu.

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Editör : GÖKHAN KARATAŞ | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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