İhlas Haber Ajansı
Gençlerbirliği’nde orta sahaya takviye: Zafer Göktuğ Erdem geri döndü
Gençlerbirliği, futbol akademisinden yetişen ve Eylül 2023'te yollarını ayırdığı orta saha oyuncusu Zafer Göktuğ Erdem ile anlaşma sağladı.
Özetle DinleGençlerbirliği’nde orta sahaya takviye: Zafer Gökt...
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Spor 2 dk önce
Gençlerbirliği, altyapısından yetişen 22 yaşındaki oyuncu Zafer Göktuğ Erdem ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.
- Zafer Göktuğ Erdem altyapısında yetiştiği Gençlerbirliği ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.
- Erdem, 2022-2023 sezonunda A takımla 7 resmi müsabakaya çıktı.
- Kariyerinde Hacettepe, Van Spor FK, Yeni Mersin İdman Yurdu Futbol, Kepez Spor Futbol ve 52 Orduspor FK formaları giydi.
- Geçtiğimiz sezon 52 Orduspor FK'de 34 maça çıktı.
- 52 Orduspor FK'de 11 gol ve 9 asistlik skor katkısı sağladı.
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Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, 22 yaşındaki oyuncu Zafer Göktuğ Erdem ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.
Kırmızı-siyahlı ekibin altyapısında yetişmesinin ardından 2022-2023 sezonunda A takımla 7 resmi müsabakaya çıkan Erdem, kariyerinde sırasıyla Hacettepe, Van Spor FK, Yeni Mersin İdman Yurdu Futbol, Kepez Spor Futbol ve son olarak 52 Orduspor FK formaları giydi.
52 Orduspor FK'de geçtiğimiz sezon 34 maça çıkan genç futbolcu, takımına 11 gol ve 9 asistlik skor katkısı sağladı.
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