Trabzonspor, Christ Oulai'nin transferinde Fiorentina ile anlaşmaya vardı. Bonuslarla birlikte 30 milyon euroyu bulan anlaşmada bordo-mavililer, genç yıldızın sonraki satışından yüzde 10 pay alma hakkını da korurken, İtalyan ekibinin transferi kısa süre içinde resmen açıklaması bekleniyor.

Trabzonspor’da Christ Inao Oulai de bordo-mavili takıma veda etmeye hazırlanıyor. Fildişi Sahilli futbolcunun, İtalya Serie A ekiplerinden Fiorentina’ya transferi için yürütülen süreçte sona gelindi.

İtalya’ya giden genç orta saha oyuncusunun sağlık kontrollerinden geçtiği ve Fiorentina formasını giydiği belirtildi. Trabzonspor ile İtalyan kulübünün transferi gün içerisinde resmen duyurması bekleniyor. Oulai’nin İtalya’ya ulaştığı ve sağlık kontrollerine girdiği İtalyan basınına da yansıdı.

OULAİ SAĞLIK KONTROLLERİNDEN GEÇTİ

Trabzonspor ile Fiorentina arasında bir süredir devam eden görüşmelerin ardından Christ Inao Oulai’nin transferinde son aşamaya geçildi.

İtalya’ya hareket eden 20 yaşındaki futbolcu, Fiorentina’nın kendisi için hazırladığı sağlık kontrollerine katıldı. Kontrollerin tamamlanmasının ardından oyuncunun sözleşme işlemlerini gerçekleştirdiği ve yeni takımının formasını giydiği aktarıldı.

ZEYYAT KAFKAS SÜRECİ DOĞRULAMIŞTI

Trabzonspor Asbaşkanı Zeyyat Kafkas da perşembe günü düzenlediği basın toplantısında transfer görüşmelerini doğrulamıştı.

Kafkas, yaptığı açıklamada, "Christ Inao Oulai'yi vereceğiz. Biz kulüp (Fiorentina) ile anlaştık, Oulai'nin anlaşmasını bekliyoruz." ifadelerini kullanmıştı. Oyuncuyla da anlaşmanın sağlanmasının ardından transferin önünde herhangi bir engel kalmadığı belirtildi.

Christ Inao Oulai

ANLAŞMANIN DETAYLARI ORTAYA ÇIKTI

Fiorentina'nın, Trabzonspor ile bonusların da dahil olduğu toplam 30 milyon euroya ulaşabilecek bir anlaşma yaptığı öğrenildi.

Anlaşmada ayrıca bordo-mavili kulübün gelecekte de gelir elde etmesini sağlayacak önemli bir madde yer aldı. Buna göre Trabzonspor, Christ Oulai'nin bir sonraki transferinden yüzde 10 pay alma hakkına sahip olacak.

Christ Inao Oulai

TRABZONSPOR'DA 31 MAÇA ÇIKTI

Geçen sezon Trabzonspor kadrosuna katılan Christ Oulai, bordo-mavili formayla 31 resmi maçta görev yaptı. 20 yaşındaki orta saha oyuncusu bu karşılaşmalarda 2 gol atarken, 4 de asist üreterek takımına skor katkısı sağladı.

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