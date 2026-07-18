Cinayetin tanığı diye öldürdüler! Selbi Uygur'un cesedini 14 yıl saklamışlar
Bir dönem Müge Anlı ile Tatlı Sert programında da gündeme gelen, 2012 yılında ortadan kaybolan Selbi Uygur'un sır perdesi 14 yıl sonra aralandı. Kayınbabasının cinayetini bildiği gerekçesiyle öldürüldüğü belirlenen Uygur'un kemikleri portakal bahçesinde bulundu. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.
- Hatay'da 2011'de Mehmet Uygur'un öldürülmesi olayıyla ilgili faillerin eşi Hatice Uygur, kayınbiraderi Y.T. ve gelini Selbi Uygur olduğu belirlendi.
- Selbi Uygur, mahkemece tutuklama kararı çıkmasına rağmen firar etti ve kayıplara karıştı.
- Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen çalışmalarda, Selbi Uygur'un (32) kaynanası Hatice Uygur ve kardeşi Y.T., O.Ç. ile birlikte öldürüldüğü itiraf edildi.
- İtiraf üzerine yapılan kazı çalışmalarında Selbi Uygur'a ait olduğu tespit edilen insan iskeleti parçaları bulundu.
- Y.T., Hatice Uygur ve O.Ç. isimli 3 şüpheli hakkında "Tasarlayarak Kasten Öldürme" suçundan tutuklama kararı verildi.
Adalet Bakanlığı bünyesinde kurulan Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen çalışmalarla faili meçhul olaylar aydınlatılmaya devam ediliyor.
CİNAYETİN ARDINDAN KAYIPLARA KARIŞTI
Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Şube Amirliği ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında Dörtyol ilçesinde 2011 yılında Mehmet Uygur’un öldürülerek boş araziye gömülmesiyle ilgili 2018 yılında cinayetin faillerinin Mehmet Uygur’un eşi Hatice Uygur, kayınbiraderi Y.T. ve gelini Selbi Uygur olduğu tespit edildi.
Yürütülen çalışmalarda; Mehmet Uygur’un gömüldüğü yer tespit edildi ve Hatice Uygur ile Y.T. mahkemece tutuklandı. Tutuklanma kararı çıkan Selbi Uygur ise yapılan aramalarda bulunamadı.
SELBİ UYGUR’U ÖLDÜRDÜKLERİNİ KABUL ETTİLER
Adalet Bakanlığı bünyesinde kurulan Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen çalışmalarla faili meçhul olayların aydınlatılması kapsamında 2026 yılının Mayıs ayında Selbi Uygur olayının aydınlatılmasıyla ilgili çalışma başlatıldı.
Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı, Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı ve Hatay İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Şube Amirliği tarafından iş birliği içerisinde yürütülen çalışmalar kapsamında; yeniden ifadeleri alınan Selbi Uygur’un kaynanası Hatice Uygur ve Hatice Uygur’un kardeşi Y.T., O.Ç. isimli şahıs ile birlikte, Mehmet Uygur’un öldürülmesi olayını gizleyemeyeceğinden korktukları için Selbi Uygur’u (32) öldürdüklerini itiraf ettiler.
KEMİKLERİ BULUNDU
Zanlıların alınan ifadeleri doğrultusunda gerçekleştirilen yer gösterme işlemi sonrasında, yaklaşık 15 gün süren kazı çalışmaları neticesinde olay yerinde kıyafetler ile insan iskeletine ait parçalar ele geçirildi. Bulunan kemik parçaları üzerinde yapılan Adli Tıp Kurumu incelemesi sonucunda, söz konusu kalıntıların Selbi Uygur'a ait olduğu tespit edildi.
3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Yürütülen adli tahkikat neticesinde, Y.T., Hatice Uygur ve O.Ç. isimli 3 şüpheli hakkında "Tasarlayarak Kasten Öldürme" suçundan tutuklama kararı verildi.