İyi Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Mustafa Gürban'ın partisinden istifa ederek AK Parti'ye geçeceği iddia edildi. Gürban'ın sosyal medya paylaşımlarını ve bio'sundaki parti ismini silmesi iddiaları güçlendirdi.

Son aylarda milletvekili, belediye başkanı ve belediye üyeleri bazında art arda AK Parti'ye geçişler yaşanıyor. Son olarak geçtiğimiz günlerde Haymana Belediye Başkanı, İstanbul Milletvekili Nimet Özdemir, Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan ve Edirne Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan AK Parti’ye katılmıştı.

AK PARTİ İDDİASI

Siyaset kulislerinde gelişmeler dikkatle takip edilirken yeni bir iddia ortaya atıldı. İyi Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Mustafa Gürban’ın, partisinden istifa ederek AK Parti’ye katılacağı öne sürüldü.

SOSYAL MEDYA BİO'SUNU DEĞİŞTİRDİ

Ankara kulislerini hareketlendiren iddia ise Gürban'ın, sosyal medya hesaplarındaki "İyi Parti" ibaresini ve tüm parti paylaşımlarını silmesiyle alevlendi. Ayrıca vekilin telefonlarını kapattığı ve parti yönetiminin dahi kendisine ulaşamadığı iddia edildi.

Bir vekil daha AK Parti'ye geçiyor iddiası: Paylaşımları sildi, telefonu kapattı

MEHMET MUSTAFA GÜRBAN KİMDİR?

1979'da doğdu. İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümünü bitirdi. Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Sosyal Bilimler Fakültesinde ekonomi dalında yüksek lisansına devam ediyor.

Bir vekil daha AK Parti'ye geçiyor iddiası: Paylaşımları sildi, telefonu kapattı

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu üyesidir. Orta düzeyde İngilizce bilen Gürban, evli ve 2 çocuk babasıdır.

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