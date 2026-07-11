Gençlerbirliği, Gökhan Gönül'ün yıllar sonra yardımcı antrenör olarak kulübe geri döndüğünü açıkladı.

Süper Lig ekibi Gençlerbirliği, son olarak Fenerbahçe'de görev yapan Gökhan Gönül'ün kulübe yardımcı antrenör olarak geri döndüğünü duyurdu.

ÖNERİLEN HABERLER SPOR Federasyon duyurdu: Klopp ile prensipte anlaşıldı

GENÇLERBİRLİĞİ PAYLAŞTI

Başkent ekibinden yapılan açıklamada, "Yuvana Hoş Geldin Gökhan Gönül! Altyapımızdan yetişerek Türk futbolunun zirvesine adını yazdıran Gökhan Gönül, kulübümüze bu kez yardımcı antrenör olarak geri döndü. Gençlerbirliği OFTAŞ forması giyerken Teknik Direktörümüz Metin Diyadin’in öğrencisi olan Gökhan Gönül, yeni dönemde Diyadin’in teknik ekibinde yardımcı antrenör olarak görev yapacak." ifadelerine yer verildi.

Gökhan Gönül

GÖKHAN GÖNÜL'ÜN KARİYERİ

Futbola Bursa Yolspor'da başlayan; profesyonel kariyerinde ise Gençlerbirliği, Gençlerbirliği ASAŞ, Gençlerbirliği OFTAŞ, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Çaykur Rizespor formalarını terleten Gökhan Gönül, hâlen Süper Lig tarihinde en fazla müsabakaya çıkan oyuncular arasında yer alıyor.

Kariyeri boyunca Avrupa kupalarında 76 maçta görev yapan deneyimli isim; Fenerbahçe ile 2 Süper Lig, 2 Türkiye Kupası ve 3 Süper Kupa şampiyonluğu yaşarken, Beşiktaş formasıyla da 1 kez Süper Lig şampiyonluğu kupasını kaldırdı.

Gökhan Gönül, 66 kez giydiği A Milli Takım formasıyla ay-yıldızlı ekibimizin 2016 Avrupa Şampiyonası finalleri kadrosunda yer aldı. 2024'te futbolu bırakan Gönül, Ümit Milli Takımı'nda yardımcı antrenörlük ve teknik direktörlük görevlerini yürüterek antrenörlük kariyerine adım attı.

Haberle İlgili Daha Fazlası