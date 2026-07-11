İran Savunma Bakan Vekili Tuğgeneral Seyyid Mecid İbn'ül Rıza, savaş sürecinde İHA üretimini üç katına çıkardıklarını açıkladı. Rıza, ABD ve İsrail'in zayıf noktalarını tespit ettiklerini öne sürerek olası saldırılara karşı hazırlıklı olduklarını söyledi.

İran ile ABD arasında aylardır devam eden askeri gerilim ve karşılıklı saldırılar, diplomatik temaslara rağmen tamamen sona ermiş değil. Ateşkesin geleceğine ilişkin belirsizlik sürerken, Tahran yönetiminden dikkat çeken bir savunma açıklaması geldi.

İran Savunma Bakan Vekili Tuğgeneral Seyyid Mecid İbn'ül Rıza, İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu üyeleri arasında gerçekleştirilen ortak toplantıda konuştu.

İran'dan yeni güç gösterisi! İHA üretimini 3 kat arttırmışlar

Ülkesinin teknolojiye yaptığı yatırımlar sayesinde savaş döneminde İHA üretimini üç katına çıkardığını belirten Rıza, "Son savaş, İran’ın modern teknolojilere yaptığı yatırımların ülkenin savunma gücünün en önemli bileşenleri olduğunu gösterdi" dedi.

"ZAYIF NOKTALARINI TESPİT ETTİK"

Rıza, İran’ın, hem 12 günlük savaş sürecinde hem de son savaşta askeri ve psikolojik savaş teknolojileri ile karşı karşıya kaldığını hatta dünyanın önde gelen 150’den fazla teknoloji şirketinin ABD ve İsrail’in hizmetinde olduğunu söyleyerek, ülkesinin tüm bunlara rağmen iki savaşta da başarı sağladığını öne sürdü.

İran'dan yeni güç gösterisi! İHA üretimini 3 kat arttırmışlar

ABD ve İsrail’in tüm zayıf noktalarını tespit ettiklerini vurgulayan Rıza, İran Silahlı Kuvvetleri’nin “düşmana” ne zaman ve ne ölçüde baskı uygulayacağını bildiğini dile getirdi.

Tuğgeneral Rıza, ülkesinin tüm unsurlarıyla birlikte olası saldırı durumuna karşı hazırlıklı olduğunu sözlerine ekledi.

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