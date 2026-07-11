Demokrat Temsilciler Meclisi Üyesi Ro Khanna, İsrail işgalinin insani boyutunu yerinde gözlemlemek amacıyla gittiği Batı Şeria’da ABD yapımı tüfeklerle silahlanmış İsrailli yerleşimciler tarafından kaçırıldığını açıkladı.

ABD’li Demokrat Kongre Üyesi Ro Khanna, Batı Şeria ziyareti sırasında ABD yapımı tüfekler taşıyan İsrailli yerleşimciler tarafından kaçırıldı.

Perşembe günü bir Filistin köyünde Reuters’a konuşan Khanna, Batı Şeria’nın güneyinde yerleşimci saldırılarına maruz kalan bir bölgeyi gezerken, içinde bulundukları minibüsün M4 tüfekleri taşıyan yerleşimciler tarafından kuşatıldığını söyledi.

Khanna, grubun yolunu kesen kişilerin İsrail ordusunu çağırdığını ve askerlerin yerleşimcilerin tarafını tuttuğunu ifade etti.

ABD'li Kongre üyesi Batı Şeria’da İsrailli yerleşimciler tarafından kaçırıldı

ABD BÜYÜKELÇİLİĞİ DEVREYE GİRDİ

Khanna’nın yardımcısı Cameron Kasky, Kudüs’teki ABD Büyükelçiliği’nden acil yardım istediklerini ve yaklaşık bir saat boyunca silahların gölgesinde rehin tutulduklarını bildirdi.

İsrail ordusu ise her zamanki savunma refleksiyle sivil araçların engellendiği ihbarı üzerine asker ve polisin müdahale ederek İsrailli sivilleri dağıttığını iddia etti. Ziyaretini sadece Batı Şeria ile sınırlı tutan Khanna, İsrail'in maskesini düşürerek, "Filistinlilerin insan hakları için sesini yükseltmeye istekli değilseniz, Gazze’deki soykırıma ve Batı Şeria’daki apartheid rejimine karşı çıkmaya istekli değilseniz, o zaman ahlaki açıdan taviz vermiş olursunuz" şeklinde konuştu.

ABD'DE İSRAİL NEFRETİ

Reuters/Ipsos anketine göre Demokratlar arasında İsrail’in beğeni oranı %59 seviyesinden %22’ye çakılmış durumda. Yaşanan bu son skandalın ardından, Kongre’deki ilerici Demokratların, İsrail’e sağlanan yıllık 3,8 milyar dolarlık askeri yardımın tamamen kesilmesi yönünde Beyaz Saray'a yaptığı baskıyı daha da artırması bekleniyor.

ABD'li Kongre üyesi Batı Şeria’da İsrailli yerleşimciler tarafından kaçırıldı

İŞGALCİ YERLEŞİM TERÖRÜ: İSRAİL DURMUYOR

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ile Doğu Kudüs'te de İsrail ordusu ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında ciddi bir artış yaşanıyor.

Filistin resmi verilerine göre, söz konusu tarihten bu yana Batı Şeria'da 1179 Filistinli hayatını kaybetti, 12 binden fazla kişi yaralandı. İsrail güçlerinin düzenlediği operasyonlarda yaklaşık 24 bin Filistinli gözaltına alınırken, 33 bin kişi ise yerinden edildi.

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