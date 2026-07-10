Erzurum'da hayvancılığın çehresini değiştirecek dev biyoteknoloji hamlesi başladı. ETSO ve KUDAKA, bölgedeki yıllık 4 bin 500 tonluk atıl koyun yününü yüksek katma değerli ilaç ve kozmetik ham maddesine dönüştürecek projenin sözleşmesini imzaladı.

Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) ile Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA), koyun yününün yüksek katma değerli biyoteknolojik ürünlere dönüştürülmesine yönelik fizibilite çalışması için iş birliği yaptı.

KUDAKA tarafından yürütülen Fizibilite Desteği Programı kapsamında, ETSO bünyesinde faaliyetlerini sürdüren TOBB Erzurum İl Genç Girişimciler Kurulu tarafından hazırlanan ve yapılan değerlendirmeler sonucunda destek almaya hak kazanan "Süperkritik CO₂ Teknolojisi ile Koyun Yününden Bütünleşik Lanolin, Kolesterol ve D3 Vitamini Üretim Tesisi Fizibilitesi" başlıklı projenin sözleşmesi imzalandı.

Çöpe giden koyun yünü servet olacak! İlaç ve kozmetiğin ham maddesine dönüşecek

İmza törenine, TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Saim Özakalın, KUDAKA Genel Sekreteri Oktay Güven ile Erzurum Genç Girişimciler Kurulu Başkanı ve ETSO Meclis Üyesi İsmail Suci katıldı.​​​​​​​

Çöpe giden koyun yünü servet olacak! İlaç ve kozmetiğin ham maddesine dönüşecek

Proje kapsamında, bölgedeki küçükbaş hayvancılık faaliyetlerinden elde edilen ve yıllık 3 bin ile 4 bin 500 ton potansiyele sahip atıl koyun yününün işlenmesi amaçlanıyor.

Çöpe giden koyun yünü servet olacak! İlaç ve kozmetiğin ham maddesine dönüşecek

İLAÇ VE KOZMETİK HAM MADDESİ OLACAK

Süperkritik CO₂ teknolojisi temelli entegre bir tesiste koyun yününden elde edilecek lanolin, kolesterol, 7-dehidrokolesterol ve D3 vitamini, yüksek katma değerli farmasötik (ilaç) ve kozmetik ham maddelerine dönüştürülecek.

Çalışmayla, söz konusu üretim sürecinin teknik, ekonomik, çevresel ve pazar açısından uygulanabilirliği bilimsel temelde ortaya konulacak.

Çöpe giden koyun yünü servet olacak! İlaç ve kozmetiğin ham maddesine dönüşecek

Yatırım senaryolarının ele alınacağı fizibilite projesiyle, bölgenin kırsal kalkınmasına katkı sağlanması, küçükbaş hayvan yetiştiricilerinin gelirlerinin artırılması ve Türkiye'nin D vitamini ham maddesinde dışa bağımlılığını azaltabilecek yüksek katma değerli bir biyoteknoloji yatırımının yol haritasının oluşturulması hedefleniyor.

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