Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Dilek Yılmaz, yeterince temizlenmeyen ve düzenli denetlenmeyen havuzların çocuklarda idrar yolu, bağırsak, göz, kulak ve cilt enfeksiyonlarına yol açabileceğini belirterek, aileleri hijyen kurallarına uymaları konusunda uyardı.

Dr. Dilek Yılmaz, okulların tatil olup yaz aylarının başlamasıyla birlikte çocuklar tarafından havuz kullanımının arttığını söyledi.

Havuz kullanımına bağlı olarak idrar yolu enfeksiyonları, bağırsak enfeksiyonları, göz enfeksiyonları, dış kulak yolu enfeksiyonları ve çeşitli cilt enfeksiyonlarının gelişebildiğini belirten Yılmaz, bazı vakaların hastanede tedavi gerektirebildiğini dile getirdi.

HİJYEN VE DENETİM KOŞULLARINA DİKKAT

Dirençli etkenlerin neden olduğu idrar yolu enfeksiyonları, ağır ishaller ve ciddi cilt enfeksiyonlarında çocukların hastaneye yatırılarak tedavi edilebildiğini aktaran Yılmaz, ailelerin çocuklarını hijyen ve denetim koşulları uygun havuzlara götürmesi gerektiğini vurguladı.

ÖNCESİ VE SONRASINDA DUŞ YAPILMALI

Küçük yaştaki çocukların havuz suyunu yutabildiğine dikkati çeken Yılmaz, "Havuz sularının yutulmaması gerektiğini anne ve babalar çocuklarına çok iyi anlatmalı. Özellikle havuza girmeden önce ve sonra çocuklara duş yaptırılmalı ve kulaklarının çok iyi kurulanmasını öneriyoruz" dedi.

ENFEKSİYON RİSKİ UYARISI

İshal şikayeti bulunan çocukların hastalık tamamen düzelene kadar havuza girmemesi gerektiğini belirten Yılmaz, serinlemek amacıyla süs havuzları ve denetlenmeyen su birikintilerine girilmesinin de enfeksiyon riskini artırdığı uyarısında bulundu.

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