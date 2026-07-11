10. Dönem İlk Derece Amirlik Eğitimi için Polis Memurları arasından (360) erkek, (40) kadın olmak üzere toplam (400) öğrenci alımı yapılacak. Polis Akademisi PAEM 10. Dönem İlk Derece Amirlik Eğitimi Sınavı başvuru takvimi için duyuru paylaşıldı. Peki, 10. Dönem İlk Derece Amirlik Eğitimi Sınavı başvurusu ne zaman başlayacak, başvurular nasıl yapılacak?

Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Polis Amirleri Eğitimi Merkezi (PAEM) Müdürlüğüne 2026-2027 Eğitim-Öğretim yılından itibaren 2 yıl eğitim verilmek üzere 10. Dönem İlk Derece Amirlik Eğitimi için Polis Memurları arasından (360) erkek, (40) kadın olmak üzere toplam (400) öğrenci alımı yapılacak.

Adaylar ön başvurularını 13-20 Temmuz 2026 tarihleri arasında Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden yapabilecek. 13 Temmuz saat 09.00 ile 20 Temmuz saat 23.59 arasında sistem aktif olacak.

ÖN BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

Ön başvuru işlemlerini tamamlayan adaylar sınav başvuru ücreti olan 6.000 TL’yi, 16 Temmuz 2026 saat 09.00’dan 24 Temmuz 2026 saat 17.00’ye kadar Halk Bankası Gölbaşı/ANKARA Şubesi nezdinde bulunan 2026PAEM10 hesabına yatıracak. Adaylar yalnızca Halkbank Şubelerinden, Halkbank ATM’lerinden ve Halkbank İnternet Bankacılığından başvuru ücreti yatırılabilecek.

Polis Akademisi PAEM 10. Dönem İlk Derece Amirlik Eğitimi Sınavı başvuru takvimi belli oldu

PAEM BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

• En az dört yıllık lisans seviyesindeki bir yükseköğretim programından veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

• Başvuru tarihinden itibaren meslekte fiilen iki yılını doldurmuş olmak,

• Son iki performans değerlendirme puanı iyi veya çok iyi olmak,

• Hakkında verilen kısa veya uzun süreli durdurma cezası ile ilgili olarak, ceza süresi devam ediyor olmamak,

• Haklarında meslekten veya memuriyetten çıkarma cezasını gerektirecek suçlardan dolayı adli kovuşturma veya idari soruşturma yapılıyor olmamak,

şartları aranır.

BAŞVURULARIN GEÇERSİZ OLDUĞU DURUMLAR

Eksik belge ve posta yolu ile veya başvuru zamanı geçtikten sonra yapılan başvurular kabul edilmeyecek. Başvuru ile ilgili olarak verilen bilgilerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin başvuruları geçersiz sayılacak.

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