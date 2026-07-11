FIBA U20 Erkekler Avrupa Şampiyonası'nda heyecan Slovenya'da başlıyor. A Grubu'nda zorlu rakiplerle mücadele edecek 20 Yaş Altı Ümit Erkek Milli Takımı, turnuvadaki ilk sınavında parkeye çıkmaya hazırlanırken karşılaşmanın yayın bilgileri, maç saati ve milli takım kadrosu basketbolseverlerin gündeminde yer alıyor. Peki, Türkiye-Fransa U20 basketbol maçı hangi kanalda, nereden izlenir ve saat kaçta?

Avrupa'nın en önemli altyapı organizasyonlarından biri olan FIBA U20 Erkekler Avrupa Şampiyonası, 11-19 Temmuz tarihleri arasında Slovenya'nın başkenti Ljubljana'da düzenleniyor. Başantrenör Serhan Kavut yönetimindeki 20 Yaş Altı Ümit Erkek Milli Takımı, turnuvaya Fransa karşılaşmasıyla başlayacak. A Grubu'nda İtalya, Fransa ve Almanya ile mücadele edecek ay-yıldızlı ekip, grup aşamasına iyi bir başlangıç yapmayı hedefliyor.

TÜRKİYE-FRANSA U20 BASKETBOL MAÇI SAAT KAÇTA?

20 Yaş Altı Ümit Erkek Milli Takımı'nın FIBA U20 Erkekler Avrupa Şampiyonası'ndaki ilk grup karşılaşması 11 Temmuz Cumartesi günü saat 16.30'da oynanacak. Slovenya'nın Ljubljana kentindeki Arena Stozice'de gerçekleştirilecek mücadelede Türkiye ile Fransa karşı karşıya gelecek. Ay-yıldızlı ekip, turnuvadaki ilk maçını kazanarak hem moral depolamayı hem de grupta avantaj elde etmeyi amaçlıyor. Türkiye, Fransa maçının ardından Almanya ve İtalya ile karşılaşarak grup etabını tamamlayacak.

Türkiye-Fransa U20 basketbol maçı hangi kanalda, nereden izlenir? (FIBA U20 Erkekler Avrupa Şampiyonası)

TÜRKİYE-FRANSA U20 BASKETBOL MAÇI HANGİ KANALDA, NEREDEN İZLENİR?

Türkiye-Fransa U20 Erkekler Avrupa Şampiyonası karşılaşması, FIBA'nın resmi YouTube kanalı üzerinden canlı olarak üyelere özel formatta yayınlanacak. Karşılaşmayı takip etmek isteyen basketbolseverler, FIBA'nın resmi dijital yayınları üzerinden canlı yayın ve maç istatistiklerine ulaşabilecek. Turnuva boyunca maç sonuçları, puan durumu ve canlı istatistikler de FIBA'nın resmi internet sitesi üzerinden anlık olarak paylaşılacak.

Türkiye-Fransa U20 basketbol maçı hangi kanalda, nereden izlenir? (FIBA U20 Erkekler Avrupa Şampiyonası)

ÖMER KUTLUAY U20 KADROSUNDA

Slovenya'da düzenlenen organizasyon öncesinde açıklanan 12 kişilik kadroda dikkat çeken isimlerden biri Ömer Kutluay oldu. U17 Dünya Şampiyonası'nda sergilediği performansla adından söz ettiren genç oyuncu, U20 Milli Takımı kadrosuna dahil edildi.

20 YAŞ ALTI ÜMİT ERKEK MİLLİ TAKIMI KADRO

Kaan Onat

Ömer Kutluay

Ege Demir

Berkay Dönmez

Demir Doğan

Mert Efe Demirel

Ege Özçelik

Batın Tuna

Arda Candan

Demircan Demir

Emir Arda Sivas

Yiğit Hamza Mestoğlu

Türkiye-Fransa U20 basketbol maçı hangi kanalda, nereden izlenir? (FIBA U20 Erkekler Avrupa Şampiyonası)

20 YAŞ ALTI ÜMİT ERKEK MİLLİ TAKIMI MAÇ PROGRAMI

11 Temmuz Cumartesi

16.30 Türkiye - Fransa

12 Temmuz Pazar

14.30 Almanya - Türkiye

13 Temmuz Pazartesi

22.00 İtalya - Türkiye

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