Voleybol Milletler Ligi'nin (VNL) üçüncü haftasında Filenin Sultanları, ev sahibi Japonya ile kritik bir mücadeleye çıktı. Büyük çekişmeye sahne olan karşılaşmanın ardından gözler maçın sonucuna ve set skorlarına çevrildi. Peki, Türkiye-Japonya voleybol maçı kim kazandı? İşte Filenin Sultanları'nın Japonya karşısında aldığı sonucun detayları…

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 FIVB Voleybol Milletler Ligi'nin (VNL) Japonya etabındaki üçüncü maçında ev sahibi Japonya ile karşı karşıya geldi. Osaka'daki Asue Arena'da oynanan ve büyük çekişmeye sahne olan mücadelenin ardından Türkiye-Japonya maç sonucu ile set skorları belli oldu.

TÜRKİYE-JAPONYA VOLEYBOL MAÇI KİM KAZANDI?

Filenin Sultanları, Voleybol Milletler Ligi'nin üçüncü haftasında ev sahibi Japonya ile karşı karşıya geldi. Büyük çekişmeye sahne olan mücadelenin ilk setini Türkiye 25-22 kazandı. Japonya, ikinci sette aynı skorla üstünlük sağlayarak durumu 1-1'e getirdi. Üçüncü sette hücumdaki etkili oyunuyla yeniden kontrolü ele alan milliler, seti 25-22 kazanarak 2-1 öne geçti. Dördüncü sette de üstünlüğünü sürdüren Filenin Sultanları, bu setten 25-22 galip ayrıldı ve Japonya'yı 3-1 mağlup etti.

Türkiye, Japonya etabına Polonya karşısında aldığı 3-1'lik galibiyetle başlamış, ikinci maçta ise ABD'ye tie-break sonunda 3-2 mağlup olmuştu.

Türkiye-Japonya voleybol maçı kim kazandı? Japonya Türkiye maç sonucu

FİLENİN SULTANLARI JAPONYA MAÇI SONUCU

Karşılaşmanın ilk setinde iki ekip uzun süre başa baş bir mücadele ortaya koydu. Türkiye, setin son bölümünde yakaladığı üstünlüğü iyi değerlendirerek 25-22 ile 1-0 öne geçti. İkinci sette ise Japonya skorda dengeyi kurdu ve durumu 1-1 yaptı.

Türkiye-Japonya voleybol maçı kim kazandı? Japonya Türkiye maç sonucu

FİLENİN SULTANLARI JAPONYA ETABI KADROSU

Üçüncü sette yeniden üstünlüğü ele geçiren Filenin Sultanları, özellikle kritik anlarda bulduğu sayılarla 25-22'lik skorla öne geçti. Mücadelede dördüncü set oynanmaya devam ediyor.

Pasörler: Cansu Özbay, Elif Şahin, Dilay Özdemir

Pasör Çaprazları: Melissa Vargas, Defne Başyolcu

Smaçörler: Hande Baladın, İlkin Aydın, Saliha Şahin, Yaprak Erkek

Orta Oyuncular: Zehra Güneş, Berka Buse Özden, Deniz Uyanık, Sinead Jack Kısal

Liberolar: Gizem Örge, Eylül Akarçeşme Yatgın

MİLLETLER LİGİ (VNL) FİNALLERİ NE ZAMAN?

18 takımın yer aldığı Milletler Ligi'nde üç haftanın ardından ilk sekize giren takımlar finallerde mücadele edecek. Finale tarihleri ise 22-26 Temmuz 2026 olarak açıklandı. Finaller, Çin'in Macao bölgesinde düzenlenecek.

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