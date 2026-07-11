Türkiye Gazetesi
Manchester City'de transfer: 17 yaşındaki oyuncu için rakam belli oldu
İngiltere Premier Lig temsilcisi Manchester City, Leicester City'den Jeremy Monga'yı kadrosuna kattığını duyurdu.
Özetle DinleManchester City'de transfer: 17 yaşındaki oyuncu i...
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Spor az önce
Manchester City, 17 yaşındaki sol kanat oyuncusu Jeremy Monga ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.
- Premier L,g temsilcisi Manchester City, Jeremy Monga transferi için Leicester City'ye 11,7 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.
- Jeremy Monga, Leicester City'de geçtiğimiz sezon 30 maçta oynadı ve 1 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.
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Manchester City, 17 yaşındaki sol kanat oyuncusu Jeremy Monga ile 5 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.
İngiliz devi, Jeremy Monga transferi için Leicester City'ye 11,7 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.
Leicester City'de geçtiğimiz sezon 30 maçta süre bulan Jeremy Monga, 1 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.
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