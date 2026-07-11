Adalet Bakanlığı 2026 yılı 15 bin sözleşmeli personel alımı kapsamında başvuru sonuçları il il açıklanmaya devam ediyor. CTE infaz ve koruma memuru, zabıt katibi, mübaşir ve diğer kadrolarda sözlü ve uygulamalı sınava katılmaya hak kazanan adayların listeleri yayımlanıyor.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, bakanlığın merkez ve taşra teşkilatlarında görevlendirilmek üzere 15 bin sözleşmeli personel alımı yapılacağını duyurmuş, adaylar başvurularını haziran ayı içerisinde gerçekleştirmişti. Alım yapılacak kadrolar arasında 5 bin 259 zabıt katibi, 4 bin 508 infaz ve koruma memuru, 1300 destek personeli, 1041 mübaşir, 900 icra katibi, 524 koruma ve güvenlik görevlisi, 410 psikolog, 322 teknisyen, 316 büro personeli, 286 hemşire, 90 sosyal çalışmacı ile 44 farklı unvanda personel yer alıyordu.

SONUÇLAR İL BAZINDA KADEMELİ OLARAK AÇIKLANIYOR

7-22 Haziran tarihleri arasında alınan başvuruların ardından, sözlü ve uygulamalı sınavlara katılmaya hak kazanan adaylara ilişkin listeler ilgili Adalet Komisyonu Başkanlıklarının resmi internet siteleri üzerinden il bazında yayımlanmaya devam ediyor.

Adalet Bakanlığının 15 bin personel alımı kapsamında;

İnfaz ve koruma memuru,

Büro personeli (cezaevi katibi),

Zabıt katibi,

Mübaşir,

İcra katibi,

Hemşire,

Şoför,

Aşçı,

Kaloriferci,

Koruma ve güvenlik görevlisi,

Hizmetli

ve diğer unvanlara ilişkin aday tespit listeleri yayımlanıyor.

Adayların, başvuru yaptıkları Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlıklarının resmi internet sayfalarını düzenli olarak takip etmeleri gerekiyor. Duyurular il bazında farklı gün ve saatlerde yayımlanabiliyor. Adaylara sonuçlar mail veya posta yoluyla bildirilmeyecek.

İZMİR ADALET KOMİSYONU DUYURULARI

İzmir Adalet Komisyonu da personel alımı sonuçlarını duyurdu. Sözleşmeli kadın ve erkek infaz ve koruma memuru, cezaevi katibi ile CTE şoför alımına ilişkin sözlü ve uygulamalı sınava katılmaya hak kazanan aday listeleri yayımlandı.

Adalet Bakanlığı CTE personel alımı sonuçları kademeli olarak açıklanıyor! İl ilçe sonuç sorgulama

İZMİR İNFAZ VE KORUMA MEMURU, CEZAEVİ KATİBİ VE ŞOFÖR ALIMI ADAY LİSTELERİ İÇİN TIKLAYIN

VAN ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI



Van Adliyesi tarafından paylaşılan "2026 YILI SÖZLEŞMELİ (CTE) AŞÇI ALIMI UYGULAMALI SINAVINA KATILMAYA HAK KAZANAN ADAYLARA İLİŞKİN DUYURU" başlıklı duyuruda

"Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü tarafından 05.06.2026 tarihinde cte.adalet.gov.tr adresinde duyurulan sözleşmeli Aşçı sınavına www.turkiye.gov.tr adresi üzerinden başvuruda bulunan adayların başvuru sonuçları aşağıdaki listede belirtilmiştir. Uygulamalı sınav için, ilanda belirtilen başvuru şartlarını taşıyan adaylar arasında bulunan ve Lisans mezunları için 2024 yılı Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS-2024) KPSSP3, Ön lisans mezunları için 2024 yılı Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS-2024) KPSSP93, Ortaöğretim mezunları için 2024 yılı Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS-2024) KPSSP94 puan türlerinden 70 ve daha yukarı puan alarak istihdam edilecek 2 sözleşmeli Aşçı unvanı için aşağıdaki listede isimleri karşısında "BAŞARILI" yazan adaylar uygulamalı sınava girmeye hak kazanmışlardır.

Adayların belirtilen tarihte sınav mahalli olan Van Adliyesinde nüfus cüzdanları (nüfus cüzdanı olmayan adaylar TC. Kimlik numarasını gösterir ehliyet veya pasaport vb) ile birlikte hazır bulunmaları gerekmektedir.

Uygulamalı sınava katılmaya hak kazanan ve kazanamayan adaylar ile başvurusu reddedilenlere ilişkin olarak ayrıca tebligat yapılmayacaktır." denildi.

VAN CTE SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

Adalet Bakanlığı CTE personel alımı sonuçları kademeli olarak açıklanıyor! İl ilçe sonuç sorgulama

ADANA CTE SONUÇLARI

Adana Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığı, CTE sözleşmeli personel alımı kapsamında infaz ve koruma memuru, cezaevi katibi, hemşire, teknisyen, aşçı ve şoför kadrolarına ilişkin sözlü ve uygulamalı sınava katılmaya hak kazanan adayların listesini yayımladı. İnfaz ve koruma memuru adayları boy-kilo ölçümüne, cezaevi katibi adayları ise uygulamalı sınava katılacak.

ADANA CTE SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

Adalet Bakanlığı CTE personel alımı sonuçları kademeli olarak açıklanıyor! İl ilçe sonuç sorgulama

SÖKE ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI tarafından yapılan açıklamada;"Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünün 05/06/2026 tarihli ilanı gereğince Sözleşmeli İnfaz ve Koruma Memuru (Erkek), Sözleşmeli Ceza İnfaz Kurumu Kâtibi, Sözleşmeli Şoför, Sözleşmeli Hemşire, Sözleşmeli Aşçı ve Sözleşmeli Gıda Teknisyeni istihdamına dair Komisyonumuza sınav izni verilmiştir.

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünce Söke T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu için verilen sınav ile ilgili yapılan Sözleşmeli Erkek İnfaz ve Koruma Memuru ve Ceza İnfaz Kurumu Katipliği sınav başvurusu sonuçları aşağıdaki şekilde sonuçlandırılmıştır." denildi.

SÖKE CTE SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

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