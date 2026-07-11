Fenerbahçe'den 2 futbolcuyu bizzat istedi: Aziz Yıldırım olumlu yaklaştı
Çaykur Rizespor'un 4 Haziran'da yapılan olağanüstü kongresinde başkan seçilen Ali Zeki Saruhan, Fenerbahçe'de kadro dışında kalacak 2 futbolcuyu transfer etmek istediklerini ve sarı-lacivertli kulübün başkanı Aziz Yıldırım'ın bu talebe olumlu yaklaştığını açıkladı.
- RizesporBaşkanı Ali Zeki Saruhan, Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'dan kadro dışı kalacak 2 oyuncuyu istedi.
- Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezon Samsunspor'dan transfer ettiği Anthony Musaba, Rizespor'un transfer gündeminde yer alıyor.
- Aziz Yıldırım, talep edilen oyuncular konusunda Saruhan'a nazik bir irade beyanında bulunarak olumlu yaklaştı.
Süper Lig'de sezonu 41 puanla 8'inci sırada tamamlayan Çaykur Rizespor'da Başkan Ali Zeki Saruhan, 7 Haziran'da gerçekleştirilen seçimde Aziz Yıldırım'ın başkanlık koltuğuna oturduğu Fenerbahçe'den 2 oyuncu transfer etmek istediklerini söyledi.
"FENERBAHÇE'DEN 2 OYUNCU İSTEDİM"
Taka Gazetesi'ne transferle ilgili açıklama yapan Saruhan, "Aziz Yıldırım ile göreve gelişlerimiz münasebetiyle birbirimize başarı temenni mesajlarımız oldu. Bu görüşmede kendisinden, Fenerbahçe'de kadro dışında kalacak 2 oyuncu konusunda bizzat talebim oldu. O dönem 10+4 yabancı kuralının durumu ve kadroların nasıl şekilleneceği tam netleşmemişti, geçen hafta kurallar kesinleşti. Sayın Yıldırım, talep ettiğim oyuncular konusunda isim vererek bana oldukça nazik bir irade beyanında bulundu, talebimize olumlu yaklaştı" dedi.
MUSABA LİSTEDE
Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezonun devre arasında Samsunspor'dan kadrosuna kattığı Anthony Musaba, Karadeniz ekibinin transfer gündeminde yer alıyor. Karadeniz temsilcisinin, sarı-lacivertlilerden transfer etmek istediği diğer oyuncu merak konusu oldu.