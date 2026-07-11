Bulduğu çantadan 6.5 milyon liralık altın çıktı! Hemen polise gitti
Adıyaman’da apartman girişinde içinde yaklaşık 6,5 milyon TL değerinde altın olan çanta bulan kadın, hemen polise gitti. Ekipler servest değerindeki çantayı sahibini bularak teslim etti.
- 65 yaşındaki bir kadın, apartman girişinde bulduğu çantayı polise teslim etti.
- Çantada 10 tam altın, 4 yarım altın, 53 çeyrek altın, 21 bilezik, 1 zincir kolye, 1 tuğralı kolye, 1 nişan bilekliği, 4 çift küpe ve 1 kol saati bulundu.
- Çantadaki ziynet eşyalarının toplam değeri yaklaşık 6,5 milyon TL olarak belirtildi.
- Polis, çantanın sahibini bulmak için çalışma başlattı ve sahibine ulaştı.
- Çanta, ismi gizli tutulan sahibine teslim edildi.
Adıyaman'ın Besni ilçesi Erdemoğlu Mahallesi’nde bir apartmanın giriş kapısı önünde sahipsiz bir çanta bulan 65 yaşındaki ismini açıklamak istemeyen bir kadın, çantayı açtığında içerisinde çok sayıda altın ve ziynet eşyası bulunduğunu fark etti.
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ÇOK SAYIDA ALTIN VE ZİYNET EŞYASI ÇIKTI
Çantayı alan kadın, olay yerine çağırdığı polis ekiplerine teslim etti. Tutanak karşılığında teslim alınan ve içerisinde 10 adet tam altın, 4 adet yarım altın, 53 adet çeyrek altın, 21 adet bilezik, 1 adet zincir kolye, 1 adet tuğralı kolye, 1 adet nişan bilekliği, 4 çift küpe ve 1 adet kol saati bulunduğu çanta polis merkezine götürüldü.
TOPLAM DEPERİ 6.5 MİLYON LİRA
Yaklaşık 6,5 milyon TL değerindeki altınların sahibinin bulunması için polis ekiplerince çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalar neticesinde çantanın sahibi bulundu. Polis ekipleri, çantayı ismi gizli tutulan vatandaşa teslim etti.