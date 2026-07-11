Adıyaman’da apartman girişinde içinde yaklaşık 6,5 milyon TL değerinde altın olan çanta bulan kadın, hemen polise gitti. Ekipler servest değerindeki çantayı sahibini bularak teslim etti.

Adıyaman'ın Besni ilçesi Erdemoğlu Mahallesi’nde bir apartmanın giriş kapısı önünde sahipsiz bir çanta bulan 65 yaşındaki ismini açıklamak istemeyen bir kadın, çantayı açtığında içerisinde çok sayıda altın ve ziynet eşyası bulunduğunu fark etti.

ÇOK SAYIDA ALTIN VE ZİYNET EŞYASI ÇIKTI

Çantayı alan kadın, olay yerine çağırdığı polis ekiplerine teslim etti. Tutanak karşılığında teslim alınan ve içerisinde 10 adet tam altın, 4 adet yarım altın, 53 adet çeyrek altın, 21 adet bilezik, 1 adet zincir kolye, 1 adet tuğralı kolye, 1 adet nişan bilekliği, 4 çift küpe ve 1 adet kol saati bulunduğu çanta polis merkezine götürüldü.

Bulduğu çantadan 6.5 milyon liralık altın çıktı! Hemen polise gitti

TOPLAM DEPERİ 6.5 MİLYON LİRA

Yaklaşık 6,5 milyon TL değerindeki altınların sahibinin bulunması için polis ekiplerince çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalar neticesinde çantanın sahibi bulundu. Polis ekipleri, çantayı ismi gizli tutulan vatandaşa teslim etti.

Bulduğu çantadan 6.5 milyon liralık altın çıktı! Hemen polise gitti

Haberle İlgili Daha Fazlası