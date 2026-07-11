Bafra Ovası'nda hasat başladı! Tarlada tanesi 13 lira
Samsun'un Bafra ilçesinde süt mısırı hasadı başladı. Tamamen hayvan gübresiyle yetiştirilen ve lezzetiyle öne çıkan Bafra mısırı, tarlada tanesi 13 liradan alıcı buluyor.
- Bafra Ovası'nda yaklaşık 5 bin dönüm arazide mısır üretimi yapılıyor.
- Mısırın hasadına ekiminden itibaren 3 ay içinde başlanıyor.
- Bafra'da üretilen süt mısırında fenni gübre kullanılmıyor, tamamen hayvan gübresiyle üretiliyor.
- Bafra'da üretilen mısır Karadeniz Bölgesi'ndeki illerin tamamına gönderiliyor, en fazla Trabzon, Rize ve Hopa'ya.
- Mısırın tanesi 13 liradan satılıyor ve mahsul 12. aya kadar devam ediyor.
Bafra Ziraat Odası Başkanı Osman Tosuner, Çetinkaya Mahallesi'nde süt mısırının hasadına katıldı. Bafra Ovası'nda yaklaşık 5 bin dönüm arazide mısır üretimi yapıldığını belirten Tosuner, mısırın hasadına, ekiminden itibaren 3 ay içinde başlandığını dile getirdi.
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TAMAMEN HAYVAN GÜBRESİYLE ÜRETİLDİ
Bafra'nın Altınkaya ile Derbent barajları üzerine kurulu bir ilçe olduğunu, verimli toprakları bulunduğunu anlatan Tosuner, "Süt mısırın en büyük kalitesi, fenni gübre kullanmıyorlar, tamamen hayvan gübresiyle üretilmiş. Bu nedenle lezzetli ve kaliteli oluyor." dedi.
Bafra'da üretilen mısırın Karadeniz Bölgesi'ndeki illerin tamamına gönderildiğini vurgulayan Tosuner, en fazla gönderilen yerlerin Trabzon, Rize ve Hopa olduğunu kaydetti.
TANESİ 13 LİRA
Mısır yetiştiriciliği yapan İbrahim Dağdaş da ürünlerini Karadeniz Bölgesi'ne gönderdiklerine işaret ederek, "Mısırın tanesini 13 liradan satıyoruz. Tarlada hasada başladık, mahsulü kaldırınca tekrar ekeceğiz. 12. aya kadar mahsulümüz devam ediyor. Çiftçimizin hayırlı bir sezon geçirmesini temenni ederim." ifadesini kullandı.