Çankırı'da seyir halindeki otomobil, yol kenarında park halindeki traktöre çarptı. Meydana gelen feci kazada otomobildeki 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

3 kişinin hayatını kaybettiği kaza Çankırı'da meydana geldi.

Adem S. (41) idaresindeki otomobil, Çankırı-Kızılırmak kara yolu Tepealagöz köyü yol ayrımında park halindeki traktöre çarptı.

SÜRÜCÜ OLAY YERİNDE ÖLDÜ

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Feci kazada otomobil sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti, araçta bulunan Satı İ. (80), Sadık İ. (75) ve Sadık Aras İ. (8) ağır yaralandı.

Yaralılar, itfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları araçtan çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

2 KİŞİ DAHA KURTARILAMADI

Ambulanslarla hastaneye kaldırılan yaralılardan Sadık Aras İ. ve Satı İ. yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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