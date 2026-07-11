Anadolu Ajansı
Çankırı'da yürek yakan kaza! Otomobil park halindeki traktöre çarptı: 3 ölü, 1 yaralı
Çankırı'da seyir halindeki otomobil, yol kenarında park halindeki traktöre çarptı. Meydana gelen feci kazada otomobildeki 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.
Özetle DinleÇankırı'da yürek yakan kaza! Otomobil park halinde...
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3. Sayfa 1 dk önce
Çankırı-Kızılırmak kara yolu üzerinde park halindeki traktöre otomobilin çarpması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti.
- Kazada otomobil sürücüsü olay yerinde vefat etti.
- Araçta bulunan Satı İ. (80) ve Sadık Aras İ. (8) yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak vefat etti.
- Kazada Sadık İ. (75) ise ağır yaralandı.
- Olay yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
- Yaralılar itfaiye ekiplerince araçtan çıkarıldı.
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3 kişinin hayatını kaybettiği kaza Çankırı'da meydana geldi.
Adem S. (41) idaresindeki otomobil, Çankırı-Kızılırmak kara yolu Tepealagöz köyü yol ayrımında park halindeki traktöre çarptı.
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SÜRÜCÜ OLAY YERİNDE ÖLDÜ
İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Feci kazada otomobil sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti, araçta bulunan Satı İ. (80), Sadık İ. (75) ve Sadık Aras İ. (8) ağır yaralandı.
Yaralılar, itfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları araçtan çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.
2 KİŞİ DAHA KURTARILAMADI
Ambulanslarla hastaneye kaldırılan yaralılardan Sadık Aras İ. ve Satı İ. yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
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