Sarı lacivertliler kadroda derin temizlik için kolları sıvadı. F.Bahçe’de Skriniar, Guendouzi ve Asensio ile yeniler dışında herkes satış tezgahında. Yönetim, gelen teklifleri inceleyecek, değerini bulan kadroda tutulmayacak…

MEHMET EMİN ULUÇ - Şampiyonluk hedefiyle göreve gelen Başkan Aziz Yıldırım ve yönetimi radikal bir karar aldı. Seçim sürecinde takıma 4-5 takviye planlayan yeni yönetim, yapılan çalışmaların ve teknik heyetin raporunun ardından toplu temizlik için kolları sıvadı. Fenerbahçe’de alınan son karara göre Skriniar, Guendouzi ve Asensio kesinlikle takımda tutulacak. Yeni transferlerin gönderilmesi zaten söz konusu değil. Bunun dışında başta yabancılar olmak üzere değerini bulan her oyuncunun satışı için gelen teklifler değerlendirilecek. Yerlilerde ise İsmail Yüksek koruma altında görünse de astronomik bir rakama o da gidebilir.

Kerem Aktürkoğlu

KEREM DE LİSTEDE

Özellikle Talisca ve Kante gibi hem alternatifi olan hem de maliyeti yüksek isimlerle yolları ayırmayı planlayan Fenerbahçe, en pahalı yerli rekorunu kırarak gelen Cengiz Ünder ve Kerem Aktürkoğlu’nu da satış listesine yazmış durumda. Planlamada yer almayan Livakovic, Amrabat, Carlos, Becao, Oosterwolde, Musaba, Fayed, Fall, Mimovic’in yanı sıra, Nene, Cherif, Fred, Semedo, Brown ve Ederson’a alıcı bekleniyor. An itibarıyla 23’ü yabancı 44 kişilik kadrosu olan Fenerbahçe, bu temizlikle hem kurala uymayı hem limit açmayı hem de sırtındaki aşırı mali yükten kurtulmayı hedefliyor.

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