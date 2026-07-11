Galatasaray 22 yaşındaki Fransız ön liberoyu bitirdi. Oyuncuyu ikna ettikten sonra Burnley Kulübü ile masaya oturan sarı kırmızılılar önemli yol katetti.

ALİ NACİ KÜÇÜK - Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Lesley Ugochukwu transferinde mutlu sona çok yaklaştı. 22 yaşındaki Fransız ön liberoyu ikna ettikten sonra Burnley Kulübü ile masaya oturan sarı kırmızılılar önemli yol katetti. Premier Lig’den düşen Burnley’nin sahibi Amerikalı şirketin yöneticisi Alan Pace ile telekonferans yöntemi ile görüşen Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukcu, oyununun bonservisi konusunda pazarlıklara başladı. İngiliz kulübü Lesley için ilk etapta Chelsea’ye ödedikleri 28,5 milyon avroyu talep etti.

Galatasaray'da Lesley Ugochukwu imzaya kaldı

BURUK ÇOK İSTİYOR

Galatasaray ise satın alma opsiyonlu kiralama formülünü gündeme getirdi. Lesley için 5,5 milyon pound daha ödemesi olan İngiliz kulübü bu rakamı kiralama bedeli olarak istedi. Galatasaray bu şarta ‘evet’ derken 5,5 milyon pound kiralama artı 20 milyon pound da satın alma opsiyonu teklifinde bulundu. Her iki taraf da şartları kabul etti. Lesley’nin opsiyon maddesi 20-25 maçta forma giymesi durumunda otomatik olarak devreye girecek. Okan Buruk’un çok istediği oyuncunun kısa süre içinde imza atması bekleniyor.

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