Özgür Özel, yeni parti tartışmalarıyla ilgili "Bazı düğmelere önden bastık" açıklamasını yaptı. Özel, CHP'deki hukuk ve siyasi sürecin tıkanması halinde yeni bir parti kuracaklarını söyledi.

Mayıs 2026'da mahkemenin verdiği "mutlak butlan" kararıyla CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nın iptal edilmesi ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun göreve iade edilmesinin ardından parti içindeki liderlik krizi yeni bir boyuta taşındı. İhtiyati tedbir kararıyla genel başkanlık görevinden uzaklaştırılan Özgür Özel, siyaset kulislerini hareketlendiren "yeni parti" iddialarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Gazeteci Ünsal Ünlü'nün YouTube programına konuk olan Özel, arka planda yürütülen hazırlıkları doğrulayarak, "Bazı düğmelere önden bastık" ifadelerini kullandı.

"YENİYİ ARAMA SÜRECİNDEYİZ"

Yeni partinin kuruluş tarihi ve katılması beklenen milletvekili sayısı hakkında henüz netleşmiş bir takvim olmadığını belirten Özel, "Bir tarihi kararlaştırmadık o yüzden söylememek lazımdır. Herkesle bunları konuşup da mutabakata varıp da netleşip tamamdır demedik, o nedenle milletvekili sayısı söylememek lazım. Yeniyi arama sürecindeyiz. Arama sürecindeyiz sonuçta. Adli tatilden önce, olumlu bir karar olması Türkiye'yi çok rahatlatır.

Yeni parti iddialarına cevap verdi! Özgür Özel: "Bazı düğmelere önden bastık"

Ama şunu söylüyorum: Bazı düğmelere de önden bastık. Şimdiden bazı çalışmaları yapıyoruz. Mevcut bir partiyi dönüştürmek de baskın seçime karşı lazımdır, o konuda da çalışmalar yapıyoruz. Çalışma yapmıyor değiliz"

"ORADAN AYRILDIĞIMIZDA YENİ PARTİ KURULACAK"

Sürece dair son kararı milletvekilleri ve ilgili heyetlerle birlikte vereceklerini kaydeden Özgür Özel, yeni partinin hangi şartta kurulacağını ise şu sözlerle ifade etti:

Yeni parti iddialarına cevap verdi! Özgür Özel: "Bazı düğmelere önden bastık"

"Son kararı hem milletvekillerimizle, aklına fikrine güvendiğimiz çok sayıda arkadaşımızla, milletle vereceğiz. CHP'de kalma noktasındaki hukuk mücadelesi ve siyasi mücadelede artık orda kalmak, bizden umudu olanlara ve Türkiye'ye kaybettirme noktasına geliyorsa, oradan ayrıldığımızda yeni bir parti kurulacak"

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