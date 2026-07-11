İstanbul'da hakkında uzaklaştırma kararı bulunan bir şahıs, eski eşi ve 18 yaşındaki oğlunu pompalı tüfekle katledip intihar etti. Evdeki diğer çocuk ise kanepenin arkasına saklanarak ölümden kurtuldu.

İstanbul'un Arnavutköy ilçesi, kan donduran aile faciasına sahne oldu. Hakkında uzaklaştırma kararı bulunan Davut Gökkaya, eski eşi Türkan Gökkaya’nın evine geldi.

Şahıs, bir süre sonra yanında getirdiği pompalı tüfekle eşi Türkan Gökkaya ve oğlu Emin Gökkaya’ya (18) ateş ederek aynı silahla kendini vurdu.

Kurşunlardan kanepenin arkasına saklanarak kurtuldu! İstanbul'da aile faciası

OLAY YERİNDE ÖLDÜLER

Silah seslerinin duyulması üzerine çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Servise bildirdi. İhbar üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kurşunlardan kanepenin arkasına saklanarak kurtuldu! İstanbul'da aile faciası

Yapılan incelemede anne ve oğlu ile şahsın hayatını kaybettiği belirlendi.

Kurşunlardan kanepenin arkasına saklanarak kurtuldu! İstanbul'da aile faciası

SAKLANARAK ÖLÜMDEN KURTULDU

Öte yandan, olay sırasında evde bulunan A.G. ise kanepenin arkasına saklanarak kurtulduğu öğrenildi.

Kurşunlardan kanepenin arkasına saklanarak kurtuldu! İstanbul'da aile faciası

Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemesi sürüyor.

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