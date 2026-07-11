İhlas Haber Ajansı
Kurşunlardan kanepenin arkasına saklanarak kurtuldu! İstanbul'da aile faciası
İstanbul'da hakkında uzaklaştırma kararı bulunan bir şahıs, eski eşi ve 18 yaşındaki oğlunu pompalı tüfekle katledip intihar etti. Evdeki diğer çocuk ise kanepenin arkasına saklanarak ölümden kurtuldu.
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3. Sayfa az önce
İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde, uzaklaştırma kararı olan bir kişi eski eşini ve oğlunu pompalı tüfekle vurarak intihar etti.
- Davut Gökkaya, hakkında uzaklaştırma kararı bulunan eski eşi Türkan Gökkaya'nın evine geldi.
- Şahıs, pompalı tüfekle eski eşi Türkan Gökkaya ve oğlu Emin Gökkaya'ya ateş etti.
- Aynı silahla kendine de ateş eden Davut Gökkaya, olay yerinde öldü.
- Anne ve oğlunun da hayatını kaybettiği belirlendi.
- Olay sırasında evde bulunan A.G. kanepenin arkasına saklanarak kurtuldu.
İstanbul'un Arnavutköy ilçesi, kan donduran aile faciasına sahne oldu. Hakkında uzaklaştırma kararı bulunan Davut Gökkaya, eski eşi Türkan Gökkaya’nın evine geldi.
Şahıs, bir süre sonra yanında getirdiği pompalı tüfekle eşi Türkan Gökkaya ve oğlu Emin Gökkaya’ya (18) ateş ederek aynı silahla kendini vurdu.
OLAY YERİNDE ÖLDÜLER
Silah seslerinin duyulması üzerine çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Servise bildirdi. İhbar üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yapılan incelemede anne ve oğlu ile şahsın hayatını kaybettiği belirlendi.
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SAKLANARAK ÖLÜMDEN KURTULDU
Öte yandan, olay sırasında evde bulunan A.G. ise kanepenin arkasına saklanarak kurtulduğu öğrenildi.
Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemesi sürüyor.
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