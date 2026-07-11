34 KALEM BİYOMEDİKAL TÜKETİM ,2 KALEM AYNİYAT TÜKETİM,8 KALEM TEMİZLİK MALZEMESİ VE 10 KALEM LABORATUVAR MALZEMESİ ALIMI mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.



İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası (İKN) : 2026/1091938

1- İdarenin 1.1. Adı : İSTANBUL İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ İSTANBUL ESENYURT NECMİ KADIOĞLU DEVLET HASTANESİ BAŞHEKİMLİĞİ 1.2. Adresi : FATİH MAHALLESİ 19 MAYIS BULVARI N:59 ESENYURT/İSTANBUL 1.3. Telefon numarası : 02125961999 1.4. İhale dokümanının görülebileceği ve indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2- İhalenin

2.1. Tarih ve Saati : 05.08.2026 - 10:00 2.2. Yapılacağı (e-tekliflerin açılacağı) adres : Esenyurt Necmi Kadıoğlu Devlet Hastanesi Talatpaşa Mah. pazarı Cad. No:4 Kat 4 (Toplantı Salonu ) (Ek Bina)Esenyurt İstanbul

3- İhale konusu mal alımının

3.1. Adı : 34 KALEM BİYOMEDİKAL TÜKETİM ,2 KALEM AYNİYAT TÜKETİM,8 KALEM TEMİZLİK MALZEMESİ VE 10 KALEM LABORATUVAR MALZEMESİ ALIMI 3.2. Niteliği, türü ve miktarı : 54 Kalem Biyomedikal Tüketim Malzemesi, Etiket, Temizlik Malzemesi ve Laboratuvar Malzemesi Alımı

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. 3.3. Yapılacağı/teslim edileceği yer : ESENYURT NECMİ KADIOĞLU DEVLET HASTANESİ EK HİZMET BİNASI BİYOMEDİKAL TÜKETİM DEPO , LABORATUVAR DEPO VE TEMİZLİK DEPO 3.4. Süresi/teslim tarihi : Sözleşmenin imzalanmasına müteakip işe başlanacak olup, işin süresi 31.12.2026 tarihine kadardır, yüklenici firma ihtiyaç doğrultusunda ilgili birim tarafından verilecek yazılı siparişe istinaden talep edilen malzemeleri, sipariş tarihinden itibaren en geç 7 (yedi) iş günü içerisinde peyderpey olarak, işe başlama tarihinden itibaren 3 (üç) ay süreyle teslim edecektir. Yüklenici ilgili birimin yazılı siparişleri doğrultusunda ürün/ürünleri peyderpey veya tek seferde teslim edecektir. Hastanemizin stok takibi ve yönetimi açısından istenen miktar ve kaleme uyulması mecburidir. Sipariş maili ve/veya faksı ile talep edilmemiş kalemlerin alımı söz konusu değildir. Yazılı siparişe (mail, faks, elden, vb. ) istinaden yüklenici firma talep edilen malzemeleri 7 (yedi) iş günü içinde teslim edecektir. Teslimatlar hafta içi mesai saatleri (08:00 - 16:00) arasında yapılacaktır. Ürünlerin 7 (yedi) iş günü içerisinde teslim edilmemesi üzerine cezai müeyyide uygulanacaktır. Yüklenici teslim ettiği tüketim malzemelerini (ambalaj ve üründe) bozulma meydana gelmesi durumunda yenisi ile değiştirmek taahhüdü verecektir. 3.5. İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarih işe başlama tarihi sayılacaktır .



4- Katılım ve yeterlik kriterleri:

4.1. Katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin istekliler tarafından e-teklif kapsamında sunulması gereken bilgi ve belgeler ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgi ve belgelere aşağıda yer verilmiştir:

4.1.1. Teklif mektubu.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren bilgi ve belgeler:

4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgi ve belgeler.

4.1.2.2. Vekâleten ihaleye katılma halinde vekile ilişkin bilgi ve belgeler.

4.1.3. Geçici teminat.

4.1.4 İsteklinin iş ortaklığı olması halinde iş ortaklığı beyannamesi.

4.1.5. Yerli malı teklif edenler lehine fiyat avantajından yararlanmak isteyen istekliler tarafından sunulacak yerli malı belgesi

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler: Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi, belge veya kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler: 4.3.1 İhale konusu işin ya da malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince sicil, izin, ruhsat, faaliyet belgesi vb. belgeler: (MSDS / SDS)

Biyosidal Ürün Ruhsatı

CE,ISO

İsteklinin Ürün Takip Sistemi (ÜTS) Kayıt Belgesi

Kapsam Dışı Beyanı ve Yetkili Satıcı Belgesi

Malzemenin Ürün Takip Sistemi (ÜTS) Kayıt Belgesi

Mikrobiyolojik Etkinlik Raporları

SUT VE BARKOD EŞLEŞMESİ

TSE Belgesi /TSE Uygunluk Belgesi

ÜTS Yetkili Satıcı Belgesi 4.3.2 Kaliteye ilişkin belgelere ait bilgiler: Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edilen belgelendirme kuruluşları veya Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenmesi zorunludur. İsteklilerden bu bilgilerin tevsik edilmesinin istenilmesi halinde, söz konusu belgelerin, bu belgelendirme kuruluşlarının, Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşu olduklarının ve bu kuruluşlarca düzenlenen belgelerin geçerliliğini sürdürdüğünün, Türk Akreditasyon Kurumundan alınacak bir yazı ile teyit edilmesi gerekir. İhale tarihi veya bu tarihten önceki bir yıl içinde alınan teyit yazıları geçerlidir. Ancak, Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edildiği duyurulan belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenen ve TÜRKAK Akreditasyon Markası taşıyan belge ve sertifikalar için Türk Akreditasyon Kurumundan teyit alınması zorunlu değildir. Bu belgelerin ihale tarihinde geçerli olması yeterlidir. İş ortaklıklarında, ortaklardan birinin istenilen belgeye ilişkin bilgiyi belirtmesi yeterlidir.



Bu maddede istenen standarda ilişkin diğer belgelere ait bilgiler:

Biyolojik İndikatör

Bowie Dick Test Paketi

Buhar Kimyasal İndikatör (Class 6)

El Aleti Yıkama Solüsyonu Alkali Sıvı 5 Lt

El Aleti Yıkama Solüsyonu Nötral Sıvı 5 Lt

Hemodiyaliz Cihaz Dezenfektanı (5 Lt)

Hidrojen Peroksit Kimyasal İndikatörü

Otomatik Okuyuculu Biyolojik İndikatör Sistemi

Protein Testi

Yüksek Düzey Dezenfektan 4.3.3 Katalog ve/veya fotoğraf ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren dokümana ilişkin belgelere ait bilgiler: Katalog

NUMUNE

Teknik Şartnameye Cevaplar ve Açıklamalar 4.3.4. Numune sunulması istenmektedir.

5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.



6- İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.



7- İhaleye teklif verecek olanların, EKAP hesabına giriş yaparak ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.



8-Teklifler, EKAP üzerinden teklif mektubu ile ihaleye katılım belgesi ve diğer ekler kullanılarak hazırlanacak ve e-imza ile imzalanarak ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.



9- İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.



10- Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.



11- İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.



12- Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.



13- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.



14- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.



15- Diğer hususlar:



Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.