ABD'nin talebi üzerine İsrail'in Lübnan'ın güneyine yönelik saldırıları geçici olarak durdurduğu öne sürüldü. Kararın, İran ile yaşanan gerilim ve gelecek hafta Roma'da yapılması planlanan Lübnan-İsrail müzakerelerinin seyrini etkilememesi amacıyla alındığı belirtildi.

Orta Doğu'da gözler bir yandan İran ile yaşanan gerilime, diğer yandan Lübnan cephesindeki gelişmelere çevrildi. İsrail'in, ABD'nin talebi doğrultusunda Lübnan'ın güneyindeki saldırıları askıya aldığı iddiası bölgedeki diplomatik trafiği yeniden gündeme taşıdı.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın adı açıklanmayan İsrailli bir güvenlik yetkilisine dayandırdığı haberinde, Tel Aviv yönetiminin ABD'den gelen talepler doğrultusunda orduya verdiği talimatın, İran ile ABD arasındaki gerilim ve Lübnan ile yürütülen müzakerelerin seyri netleşene kadar yürürlükte kalacağı aktarıldı.

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Haberde, Tel Aviv yönetiminin İsrail’i hedef alacak muhtemel bir misillemeyi İran’daki stratejik hedefleri vurmak için bir fırsat olarak değerlendirdiğini, ancak Beyaz Saray'dan gelen talep üzerine, mevcut gerilimin İsrail'e sıçramaması amacıyla orduya "beklemede kalma" talimatı verildiği kaydedildi.

ABD'den İsrail'e 'beklemede kal' talimatı: Lübnan'a saldırılar askıya alındı, gözler şimdi Roma'da

PİLOT BÖLGELERDEN EŞ ZAMANLI ÇEKİLECEKLER

Öte yandan KAN, İsrail ordusunun gelecek haftadan itibaren Lübnan'ın güneyindeki pilot bölgelerden çekilmeye başlamasının beklendiğini aktardı.

Çekilme süreciyle eş zamanlı olarak, Lübnan ve İsrail arasındaki müzakerelerin yeni turunun İtalya'nın başkenti Roma'da gerçekleştirileceği hatırlatıldı.

ABD'den İsrail'e 'beklemede kal' talimatı: Lübnan'a saldırılar askıya alındı, gözler şimdi Roma'da

Roma'daki müzakerelerde İsrail heyetine ABD Büyükelçisi Yechiel Leiter'in liderlik edeceği ve bir önceki müzakere turlarına katılan teknik ekibin yer alacağı kaydedildi.

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, Lübnan ile müzakerelerinin bir sonraki turunun gelecek hafta İtalya'nın başkenti Roma'da yapılacağını açıklamıştı.

İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani ise, "Görüşmelerin Roma'da yapılması onaylandı. Planlanan tarih 15-16 Temmuz. Ancak bu biraz da ABD'liler, Lübnanlılar ve İsraillilere bağlı, onlar belirlemeli. Biz müsaitliğimizi sunduk.” ifadelerini kullanmıştı.

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