Azerbaycan'ın tepkisi sonrası geri adım atan İsrail, 1915 olaylarını "Ermeni soykırımı" olarak tanımaya yönelik skandal yasa girişimini Meclis'e gelmeden tamamen rafa kaldırdı.

İsrail’in, iki ay sonra yapılacak parlamento seçimleri öncesinde Dışişleri Bakanı Gideon Sa'ar’ın girişimiyle 1915 olaylarını "Ermeni soykırımı" olarak tanımaya yönelik başlattığı provokatif adım, Bakü’nün sert diplomatik savunmasıyla karşılaşınca fiilen donduruldu.

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İsrail merkezli haber kuruluşu Ynet'in hükümet kaynaklarına dayandırdığı habere göre, İsrail kabinesinin bu adımı atmasının ardından Azerbaycan, "kırmızı çizginin" geçildiğini bildirerek Tel Aviv yönetimini sert bir dille uyardı. Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, tarihi gerçeklerin çarpıtılmasının ve konunun iç siyasete alet edilerek siyasileştirilmesinin kabul edilemez olduğunu muhataplarına iletti.

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Sa'ar’ın, kararın kamuoyuna duyurulmasının ardından Azerbaycanlı mevkidaşı Ceyhun Bayramov ile temasa geçerek bir nevi "günah çıkarma" arayışına girdiği ancak Bakü’nün bu tek taraflı emrivakiye geçit vermediği öğrenildi. Diplomatik kanallardan İsrail tarafına, asılsız iddialar üzerinden yürütülen bu sürecin devam etmesi halinde İsrail-Azerbaycan stratejik ve ekonomik ortaklığının doğrudan baltalanacağı resti çekildi.

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Haaretz gazetesi, adı açıklanmayan üst düzey diplomatik kaynaklara dayandırdığı analizinde, hükümetin bu provokatif girişiminin İsrail’e hiçbir stratejik fayda sağlamadığını ve son derece yanlış bir hamle olduğunu yazdı.

Süreci değerlendiren siyasi analist Yury Bocharov, şu yorumu yaptı:

"Ermeni olayları konusunu gündeme getirmek aslında Ermenistan’ı desteklemekle ya da doğrudan Azerbaycan ile ilişkilerle ilgili değildi. Bu, iki ay sonra yapılacak parlamento seçimleri öncesinde Dışişleri Bakanı Gideon Sa'ar'ın, Türkiye’nin İsrail karşıtı söylemlerine yönelik kişisel ve siyasi bir tepki verme arayışıydı. Tamamen iç siyasete ve seçim kampanyasına yönelik bir hamleydi."

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