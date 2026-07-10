Ankara'daki tarihi zirvenin ardından Türkiye'yi Avrupa savunmasının vazgeçilmez ana sütunu ilan eden dünya basını, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Trump üzerindeki sessiz gücüne ve F-35 hamlesiyle İsrail-Yunanistan hattında yaşanan büyük paniğe geniş yer ayırdı.

Ankara’da düzenlenen tarihi NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi’nin yankıları dünya basında geniş yer bulmaya devam ediyor.

İNGİLTERE: "AVRUPA SAVUNMASININ KİLİT AYAĞI TÜRKİYE"

The Telegraph gazetesi, geniş yer ayırdığı Ankara analizinde Türkiye'nin son on yılda savunma üretimine yaptığı dev yatırımlara dikkat çekti. Kendi askeri ihtiyaçlarının yüzde 80'ini karşılayan ve rekor kırarak 10 milyar doları aşan bir ihracat kapasitesine ulaşan Ankara'nın, artık Avrupa savunmasının vazgeçilmez bir parçası haline geldiği yazıldı:

"Ukrayna'ya insansız hava araçlarının yanı sıra, Türkiye Polonya'ya elektronik harp ve radar sistemleri sattı, Portekiz için deniz lojistik gemilerinin inşasına başladı ve önümüzdeki birkaç yıl içinde İspanya'ya ileri jet eğitim uçakları teslim edecek. Bu haftaki NATO zirvesine ev sahipliği yaparak Türkiye, Doğu ile Batı arasındaki köprü rolünü pekiştirdi."

Beyaz Saray paylaştı, dünya basını kilit ülke olarak Türkiye'yi gösterdi

Gazetenin analizinde ayrıca, "Türkiye’nin Avrupa savunmasının kilit bir ayağı olarak ortaya çıkışı başlangıçta kademeli bir süreçti" denilerek Ankara'nın Suriye, Ukrayna ve son olarak İran-İsrail gerilimindeki diplomatik hamleleriyle Avrupa güvenliğinin "istisnai bir unsuru" olmaktan çıkıp yükü omuzlayan ana bir sütununa dönüştüğü değerlendirmesi yapıldı.

İngiltere Savunma Bakanlığı eski Devlet Bakanı Tobias Ellwood da yaptığı değerlendirmede zirvenin Türkiye’nin yükselen statüsünü tüm dünyaya kanıtladığını dile getirdi.

Beyaz Saray paylaştı, dünya basını kilit ülke olarak Türkiye'yi gösterdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasındaki yakın ilişkiyi "dikkat çekici" olarak nitelendiren Ellwood, "Erdoğan, Trump üzerinde sessiz ama oldukça etkili bir güce sahip, çünkü Trump ona büyük bir saygı duyuyor" ifadelerini kullandı.

Financial Times ise İngiltere ile Türkiye arasında imzalanan yeni kapsamlı güvenlik paktına değinerek siber tehditler, terörle mücadele ve Eurofighter Typhoon anlaşmasıyla pekişen ortaklığı öne çıkardı.

Analizde, ABD'nin Avrupa güvenliğinden kademeli olarak çekilebileceği yeni dönemde Londra’nın, bu stratejik boşluğu doldurabilecek en kritik aktör olarak Ankara'yı gördüğü paylaşıldı.

Beyaz Saray paylaştı, dünya basını kilit ülke olarak Türkiye'yi gösterdi

ABD MEDYASI: "TRUMP’TAN ERDOĞAN’A GÜÇLÜ DESTEK"

Amerikan medyasının köklü yayın organı The Wall Street Journal (WSJ), ABD Başkanı Donald Trump’ın Türkiye’ye yönelik CAATSA yaptırımlarını kaldırma ve F-35 savaş uçaklarını teslim etme niyetini manşetlerine taşıdı. Gazete, Trump'ın Ankara'daki "Dostlarımıza yaptırım uygulamak istemiyoruz, yaptırımları kaldırma zamanı geldi" şeklindeki güçlü çıkışını, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik çok büyük bir jeopolitik destek olarak yorumladı.

Bloomberg ise Ankara kulislerine dayandırdığı haberinde, savunma sanayisinde yerli atılımlarını tamamlayan Türkiye'nin, Avrupa'nın güvenlik açıklarını doldurabilecek en avantajlı ülke konumuna yükseldiğini aktardı. İlk etapta hangarda bekleyen 6 adet F-35 uçağının teslim alınması yönünde yakılan yeşil ışığın, İsrail ve Yunanistan gibi diğer müttefikleri ciddi şekilde telaşlandırdığı ve Atina-Tel Aviv hattında F-35 satışını engellemek için yoğun bir kulis faaliyeti başladığı iddia edildi.

Zirvenin ardından resmi bir video paylaşan Beyaz Saray ise Ankara’daki organizasyonu "Başarılı bir NATO 2026 Zirvesi" ifadesiyle dünyaya duyurdu. Videonun arka planında Trump’ın, "Mükemmel biri olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etmek istiyorum. O gerçekten müthiş bir lider" sözlerine yer verilmesi Amerikan yönetiminin Ankara'ya verdiği değerin en somut göstergesi oldu.

İSRAİL BASINI: "TÜRKİYE BÖLGESEL BİR GÜÇ OLARAK KONUMUNU PEKİŞTİRDİ"

İsrail hükümetine yakınlığıyla bilinen Israel Hayom gazetesi, Ankara'daki zirvenin Türkiye ve özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan için büyük bir dönüm noktası olduğunu paylaştı. Türkiye'nin savunma sanayisinde "eşi benzeri görülmemiş bir askeri güçlenme ve silahlanma sürecinin tam ortasında" olduğunu belirten gazete, bu zirvenin Türk savunma şirketlerine Avrupa pazarında yeni kapılar açtığını kaydetti.

The Jerusalem Post ve Haaretz gazeteleri ise Trump'ın yaptırımları kaldırma kararı ve F-35 teslimatına yönelik sıcak mesajlarının İsrail’de ciddi endişelere yol açtığını aktardı. Haberlerde, Türkiye’nin bölgedeki kartlarını çok iyi oynayarak ABD’den F-35 sözünü kopardığı, bu durumun Ortadoğu’daki güç dengelerini Ankara lehine değiştireceği yorumları yapıldı. Ancak Avrupa ülkelerinin bu rahatsızlığı önemsemediği, İsveç Başbakanı Ulf Kristersson'un "Batı'nın Türkiye ile daha güçlü savunma bağları kurması önceliğimizdir" diyerek İsrail'in lobilerine set çektiği de dış basının analizlerinde kendine yer buldu.

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