Çin'de tayfun ve sel felaketi yeni bir krize yol açtı. Barajın çökmesiyle sular altında kalan yılan üretim çiftliğinden yaklaşık 900 yılan kaçtı. Aralarında ölümcül kobraların da bulunduğu yüzlerce yılanın yayıldığı köyde acil durum ilan edildi.

Çin'in güneyinde etkili olan şiddetli tayfun ve sel felaketi, büyük bir doğa olayını devasa bir güvenlik krizine dönüştürdü. Guangşi eyaletinde yaşanan aşırı yağışlar sebebiyle Liulan Barajı çöktü. Barajdan taşan güçlü sel suları, bölgede faaliyet gösteren bir yılan üretim çiftliğinin koruma duvarlarını ve güvenlik çitlerini yerle bir etti. Duvarların yıkılmasıyla birlikte tesiste bulunan yaklaşık 900 yılan çevreye dağıldı.

Krizin büyüklüğü üzerine Çin genelindeki afetler ve hava durumu uyarıları sayfasındaki son verilere göre yetkililer harekete geçti. Aralarında tek bir ısırığı ile insanı dakikalar içinde öldürebilecek güçte olan ölümcül kobraların da bulunduğu yüzlerce yılan, yakın konumdaki Dengwei köyüne yayıldı. Yaşanan bu toplu kaçışın ardından Dengwei köyünde resmi olarak acil durum ilan edildi.

900 ölümcül yılan köyü istila etti! Ülkede yer yerinden oynadı

SOKAKLARDA YILANLAR YÜZÜYOR EVLERİN PENCERELERİNE TIRMANIYOR

Yılan istilasına uğrayan Dengwei köyünde halk büyük bir dehşet ve panik yaşıyor. Sel sularıyla tamamen kaplanan köy sokaklarında yüzlerce yılanın yüzdüğü kayıtlara geçti.

Köy sakinleri, bel hizasına kadar yükselen sel sularının içinde mahsur kaldı. Yerel halk, suların içinden aniden beliren ölümcül yılanların saldırılarından korunabilmek ve kendilerini savunabilmek için ellerine geçirdikleri bambu sopalarla mücadele ediyor.

ÖZEL KIYAFETLİ EKİPLER SEVK EDİLDİ PANZEHİR STOKLARI ARTIRILDI

Olayın hemen ardından eyalet yönetim düzeyinde en üst seviyede alarm verildi. Bölgeye çok sayıda arama-kurtarma ve acil müdahale ekibi gönderildi. Guangcou Acil Durum Yönetim Bürosu, özel koruyucu kıyafetler giymiş uzman ekiplerin hem köyü saran sürüngenleri yakalamak hem de sel suları arasında kalan selzedeleri güvenli bölgelere tahliye etmek amacıyla geniş çaplı bir operasyon yürüttüğünü duyurdu.

Bölgedeki yerel hastanelerde, özellikle kobra ısırmalarına karşı acil ve özel hızlı müdahale hatları kuruldu. Mıuhtemel can kayıplarının önüne geçilmesi amacıyla çevre hastanelerdeki panzehir stokları en üst seviyeye çıkarıldı. Yapılan ilk tespitlere göre, şu ana kadar bir köylü yılan ısırması sonucu yaralanarak hastaneye kaldırıldı ve tedavi altına alındı.

MAYSAK TAYFUNU BÖLGEDE TOPLAM 39 CAN ALDI

Bölgeyi vuran bu büyük krizin ana kaynağı olan hava muhalefetine dair veriler de paylaşıldı. Çin'in güney eyaletlerini doğrudan etkisi altına alan Maysak Tayfunu'nun yol açtığı şiddetli sel felaketi ve fırtınalar nedeniyle, bölge genelinde şimdiye kadar 39 kişi hayatını kaybetti.

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