Kemik ve eklem kireçlenmesi yaşayan birçok kişi doğal yöntemlere yönelirken, Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu'nun önerdiği çınar yaprağı kürü yeniden gündem oldu. Saraçoğlu, özellikle belirli özelliklere sahip çınar yapraklarının kullanılmasını tavsiye ediyor.

Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu, çeşitli açıklamalarında çınar yaprağını doğal destek amacıyla önerdiğini belirtiyor. Saraçoğlu, düz yapraklı türler yerine beş parçalı yarıklara sahip çınar yapraklarının tercih edilmesi gerektiğini ifade ediyor.

ÇINAR YAPRAĞI KÜRÜ NASIL HAZIRLANIYOR?

Saraçoğlu'nun önerisine göre kür için iki adet çınar yaprağı yaklaşık 10 gün kurutuluyor. Bir bardak içme suyu kaynatıldıktan sonra yapraklar suya ekleniyor ve yaklaşık bir dakika kaynatılıyor. Ilınan karışımın akşam yemeğinden önce ve yatmadan önce birer fincan tüketilmesi öneriliyor.

Kireçlenme şikayeti olanlar dikkat! İbrahim Saraçoğlu’nun önerdiği kür ağrıları kesiyor

FAYDALARINA İLİŞKİN BİLGİLER

Saraçoğlu, çınar yaprağı kürünün kireçlenme kaynaklı şikayetlerin hafiflemesine destek olabileceğini öne sürüyor. Ayrıca çeşitli programlarında çınar yaprağını doğal bir destek ürünü olarak değerlendirdiğini ve hafif depresyon tanısı alan kişilere de önerdiğini ifade ediyor.

Öte yandan, çınar yaprağına ilişkin halk arasında ağrıları hafifletmeye, ödem atılmasına, ağız hijyeninin desteklenmesine, cilt sağlığının korunmasına ve kemik sağlığına katkı sağlayabileceğine yönelik çeşitli görüşler bulunuyor. Ancak bu etkilerin tamamı bilimsel olarak kesin biçimde kanıtlanmış değil.

ÇINAR YAPRAĞININ ÖZELLİKLERİ

Türkiye'nin birçok bölgesinde yetişen çınar ağaçları, geniş gövdeleri ve büyük yapraklarıyla biliniyor. Kalın ve damarlı yapıya sahip olan çınar yaprakları, geleneksel bitkisel uygulamalarda uzun yıllardır kullanılan bitkisel ürünler arasında yer alıyor.

Not: Kireçlenme ve diğer sağlık sorunlarında bitkisel kürleri kullanmadan önce bir hekime danışılması, mevcut tedavinin doktor önerisi olmadan bırakılmaması gerekiyor.

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