Özgür Özel görevden alınıyor! Kılıçdaroğlu, CHP'yi grup seçimlerine götürüyor
CHP'de mutlak butlan kararının ardından yeniden partinin başına geçen Kemal Kılıçdaroğlu, parti içindeki ihtilafa son vermek için harekete geçiyor. TGRT Haber ekranlarında kulis bilgisini aktaran gazeteci Mustafa Yavuz, "Yarın Kılıçdaroğlu, Özel ve grup başkanvekillerini görevden alacak. Pazartesi grup seçimleri yapılacak" dedi.
- Gazeteci Mustafa Yavuz, pazartesi günü CHP'de grup seçimlerinin yapılacağını aktardı.
- Mustafa Yavuz, Kılıçdaroğlu'nun Özgür Özel ve grup başkanvekillerini görevden alacağını ve yerine atama yapmayacağını söyledi.
- Gazeteci Mehmet Faraç, Özgür Özel'in yerine gelecek yeni grup başkanının belli olduğunu ve bu ismin CHP'de köklü bir isim olduğunu belirtti.
Mutlak butlan kararının ardından CHP'nin içinde başlayan kriz devam ediyor.
Yeniden genel başkanı koltuğuna oturan Kemal Kılıçdaroğlu, parti içindeki tartışmalara son vermek için radikal kararlar almaya hazırlanıyor.
TGRT Haber ekranlarında yayınlanan Taksim Meydanı programında konuşan gazeteci Mustafa Yavuz, dikkat çeken bir kulis bilgisi aktardı.
KILIÇDAROĞLU NEŞTERİ VURUYOR!
Yavuz, pazartesi günü CHP'de grup seçimlerinin yapılacağını ifade etti.
Mustafa Yavuz, "Yarın Kılıçdaroğlu Özel ve grup başkanvekillerini görevden alacak. Yerine bir atama yapmayacak." sözlerini kullandı.
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"YENİ GRUP BAŞKANVEKİLİ BELLİ" İDDİASI
Gazeteci Mehmet Faraç da Mustafa Yavuz'un iddialarını doğrulayarak, "Özgür Özel'in yerine gelecek yeni grup başkanı belli" dedi.
Faraç, söz konusu ismin CHP'deki çok köklü bir isim olduğunu ifade etti.