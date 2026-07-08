CHP İletişim Koordinatörü Ali Haydar Fırat, Özgür Özel döneminde partinin medya ve sosyal mecralara yaptığı milyonluk ödemeleri açıkladı. Fırat, resmi kayıtlara dayandırdığı verilere göre, Halk TV'ye 79,2 milyon TL, Tele1'e ise 33,7 milyon TL aktarıldığını duyurdu. Fırat'ın açıkladığı verilerde, X platformunda yalnızca 2 bin 500 takipçisi olan "Baba Ocağı" adlı internet sitesine ise aylık düzenli olarak ödenen 5 milyon TL ise dikkat çekti.

CHP İletişim Koordinatörü Ali Haydar Fırat, Özgür Özel döneminde CHP'nin medyaya ödediği paraları tek tek açıkladı. Özellikle sosyal medya platformu X'te yalnızca 2 bin 500 takipçisi olan "Baba Ocağı" adlı internet sitesine aktarılan para şaşkına çevirdi.

Gazeteci Enver Aysever'in YouTube kanalında konuşan Fırat, CHP'ni medya kuruluşlarına ve sosyal medya mecralarına yaptığı ödemelere dair şok edici rakamlar paylaştı. Partinin resmi kayıtlarına dayandırdığı bu verileri ilk kez açıkladığını belirten Fırat, medya ile siyaset arasındaki finansal ilişki ağını gözler önüne serdi.

CHP kasasından milyonlar akmış! Medyayı ve trolleri işte böyle finanse etmişler

HALK TV VE TELE1'E MİLYONLAR AKMIŞ

Fırat’ın paylaştığı listeye göre, CHP’nin kasasından televizyon kanallarına ciddi miktarlarda kaynak aktarıldı. Fırat, resmi kayıtlara göre Özgür Özel döneminde CHP kasasından Halk TV’ye 79 milyon 220 bin TL, Tele1’e 33 milyon 700 bin TL ve Tele2’ye ise 3 milyon TL ödeme yapıldığını bildirdi. Fırat, bu meblağların "hizmet alımı" ya da "reklam" adı altında belgelendiğini ifade etti.

CHP kasasından milyonlar akmış! Medyayı ve trolleri işte böyle finanse etmişler

TAKİPÇİSİ OLMAYAN SİTEYE AYLIK 5 MİLYON LİRA

Fırat'ın açıkladığı verilerde "Baba Ocağı" adlı internet sitesine yapılan ödemeler ise şaşkınlığa neden oldu. Fırat, söz konusu siteye her ay 5 milyon TL ödendiğini hesaplarda gördüğünü açıkladı. Fırat, sitenin sosyal medya platformu X'te yalnızca 2 bin 500 takipçisi olduğunu ve kayda değer bir habercilik faaliyetine rastlamadığını ifade etti.

CHP kasasından milyonlar akmış! Medyayı ve trolleri işte böyle finanse etmişler

SOSYAL MEDYA TROLLERİNE YAKLAŞIK 1 MİLYAR TL VERİLMİŞ

CHP İletişim Koordinatörü Fırat, sosyal medyadaki troll ağları ve reklam şirketleri üzerinden yaklaşık 770-775 milyon TL'lik bir paranın aktarıldığını da iddia etti. Bu paranın belirli şirketler ve kişiler üzerinden dağıtıldığını savunan Fırat, şu teknik detayları paylaştı:

34 bin yapay zeka destekli hesap: 2 bin 11 kişilik gruplara ayrılmış bir sistem üzerinden çalışılıyor.

2 bin 11 kişilik gruplara ayrılmış bir sistem üzerinden çalışılıyor. Algoritma ile hedef alma: Belirlenen isimlerin (örneğin Enver Aysever) paylaşımlarının altına yapay zeka ve bu hesaplar aracılığıyla on binlerce hakaret ve küfür dolu yorum gönderiliyor.

ARKASINDA İMAMOĞLU VE ÖZEL VAR

Ali Haydar Fırat, bu devasa sosyal medya gücünün Kemal Kılıçdaroğlu’nun itibarını sarsmak için kullanıldığını iddia etti. Enver Aysever’in bu organizasyonun arkasında kimin olduğunu sorması üzerine Fırat, hem Ekrem İmamoğlu hem de Özgür Özel ekiplerinin bu süreci birlikte yürüttüğünü savundu. Fırat, özellikle "Hain Kemal" sloganının bu merkezlerden çıkarıldığını ve Kılıçdaroğlu’na yönelik 2,5 yıldır süren bir linç operasyonunun parçası olduğunu ileri sürdü.

"BABA OCAĞI" SİTESİNDEN İDDİALARA CEVAP

Öte yandan iddiaların odağındaki "Baba Ocağı" isimli internet sitesinin X hesabından açıklama geldi. Yapılan açıklamada iddiaların gerçek olmadığı öne sürülerek şu ifadelere yer verildi:

"Bizim tüm mali işlemlerimiz resmi kayıt altındadır. Patronajımızın; KRT TV, Anka Haber Ajansı ve Baba Ocağı süreçlerinin tamamı kayıtlıdır. Tek bir kayıt dışı işlemimiz bulunmamaktadır. Üstelik bu süreçler defalarca denetlenmiş ve incelenmiştir. Buradan Sayın Ali Haydar Fırat’a açık çağrımızdır: İddianızı resmi, hukuki ve somut belgelerle ispat edin. Eğer Baba Ocağı’na her ay 5 milyon TL ödeme yapıldığını ispat edebilirseniz, onurumuzla sürdürdüğümüz gazetecilik mesleğini aynı gün bırakacağız."

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